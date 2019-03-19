Área no Porto de Vitória vai a leilão por R$ 1

Área do Cais de Capuaba, no complexo do Porto de Vitória Crédito: Divulgação | Codesa

Uma área de 74.156 metros quadrados (m²), pertencente ao Porto de Vitória, será leiloada com lance a partir de apenas R$ 1,00. O local, situado no Cais de Capuaba, vai ser utilizado para a construção do Terminal de Granéis Líquidos, que vai movimentar produtos como diesel, gasolina, álcool e biodiesel. O leilão acontece nesta sexta-feira, às 10 horas, na B3 (antiga Bovespa), em São Paulo.

De acordo com o governo federal, o valor de R$ 1,00 como lance mínimo se justifica pela intenção de promover investimentos, melhorar a prestação dos serviços dos portos e obter a redução dos custos logísticos. Além disso, a empresa vencedora também deverá construir todo o maquinário e infraestrutura necessária para a movimentação de líquidos, segundo informou a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

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A expectativa é de que a empresa vencedora do leilão invista cerca de R$ 120 milhões antes de iniciar a movimentação de líquidos no terminal. Além do valor a ser investido, a empresa deverá pagar um aluguel fixo no valor de R$ 53.933,54 e um valor variável de R$ 4,05 por cada tonelada movimentada. De acordo com a assessoria de imprensa da Companhia Docas do Espí­rito Santo (Codesa), o terminal vai aumentar em aproximadamente 700.000 toneladas por ano a movimentação de cargas no Porto de Vitória.

A concessão será válida por 25 anos. Segundo consta no edital, os quatro primeiros anos devem ser utilizados para a empresa fazer as adequações necessárias para o início da operação. Somente no quinto ano é que o contrato exige uma movimentação mínima de 113.120 toneladas.

A capacidade de armazenagem estática (tancagem) será de 60.000 metros cúbicos (m³). A previsão é de que as obras comecem em 2020 e que sejam gerados 450 empregos diretos e indiretos durante a implantação, além de 300 vagas diretas e indiretas no início das operações. O novo presidente da Codesa, Júlio Castiglioni, vai acompanhar o leilão na sede da B3, em São Paulo.

INFRAESTRUTURA

De acordo com a professora Andreia Coutinho, coordenadora do curso de Gestão Portuária da UVV, o valor simbólico para o início do leilão se dá pelo fato de a empresa vencedora ficar responsável pela construção de toda a infraestrutura do local. “Eles vão ter que fazer todos os licenciamentos ambientais, discussões com a comunidade no entorno e construção dos equipamentos necessários. Não podemos comparar, por exemplo, com o leilão do aeroporto de Vitória, que já estava com a estrutura toda montada”, comentou a professora.

“Esse terminal tende a ser muito importante, é um benéfico para a economia e aumenta a segurança do abastecimento de combustível no Estado. O problema é a segurança da população e os impactos ambientais, tendo em vista que a área é cercada pelo Morro do Atalaia, Paul e Ilha das Flores, em Vila Velha", pondera.

Ainda assim, segundo ela, cinco empresas foram visitar a área para avaliar a possibilidade de participar do leilão. “Das cinco empresas, o mercado acredita que duas irão disputar o arrendamento do terreno”, completou.