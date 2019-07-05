Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Quem votou a favor e contra a reforma da Previdência na comissão
Quem votou a favor e contra a reforma da Previdência na comissão

Após a conclusão da votação na comissão de 49 colegiados, a reforma seguirá para apreciação do plenário da Câmara

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 22:27

Comissão Especial da Reforma da Previdência da Câmara Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
A reforma da Previdência foi aprovada pela comissão especial da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (4) por 36 votos a 13. 
Após a conclusão da votação na comissão de 49 colegiados, a reforma seguirá para apreciação do plenário da Câmara. Ainda não há data definida para essa etapa do processo. 
O relator Samuel Moreira (PSDB-SP) manteve os principais projetos da reestruturação, apesar de ter feito alterações no texto apresentado pelo governo em fevereiro. 
Veja abaixo quais deputados votaram a favor e contra a reforma da Previdência na comissão Especial. 
VOTOS A FAVOR DA REFORMA
Daniel Freitas (PSL-SC)
Filipe Barros (PSL-PR)
Heitor Freire (PSL-CE)
Joice Hasselmann (PSL-SP)
Arthur O. Maia (DEM-BA)
Bilac Pinto (DEM-MG)
Pedro Paulo (DEM-RJ)
Celso Maldaner (MDB-SC)
Darcísio Perondi (MDB-RS)
Flaviano Melo (MDB-AC)
Fernando Rodolfo (PL-PE)
Giovani Cherini (PL-RS)
Marcelo Ramos (PL-AM)
Guilherme Mussi (PP-SP)
Ronaldo Carletto (PP-BA)
Evair de Melo (PP-ES)
Cap. Alberto Neto (PRB-AM)
Silvio Costa Filho (PRB-PE)
Lafayette Andrada (PRB-MG)
Darci de Matos (PSD-SC)
Deleg. Éder Mauro (PSD-PA)
Stephanes Junior (PSD-PR)
Beto Pereira (PSDB-MS)
Daniel Trzeciak (PSDB-RS)
Samuel Moreira (PSDB-SP)
Paulo Ganime (NOVO-RJ)
Paulo Martins (PSC-PR)
Marcelo Moraes (PTB-RS)
Greyce Elias (AVANTE-MG)
Alex Manente (CIDADANIA-SP)
Dr. Frederico (PATRIOTA-MG)
Diego Garcia (PODE-PR)
Toninho Wandscheer (PROS-PR)
Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO)
Vinicius Poit (NOVO-SP)
VOTOS CONTRA A REFORMA
André Figueiredo (PDT-CE)
Paulo Ramos (PDT-RJ)
Alice Portugal (PCdoB-BA)
Israel Batista (PV-DF)
Carlos Veras (PT-PE)
Gleisi Hoffmann (PT-PR)
Henrique Fontana (PT-RS)
Jorge Solla (PT-BA)
Aliel Machado (PSB-PR)
Heitor Schuch (PSB-RS)
Lídice da Mata (PSB-BA)
Sâmia Bomfim (PSOL-SP)
Joenia Wapichana (REDE-RR)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

brasilia Reforma da Previdência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados