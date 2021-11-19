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Campos Neto

"Quem acha que o Pix acabou, está só começando",  diz presidente do BC

Segundo Campos Neto, foram feitas até agora 30% das funcionalidades. Dentre as novas funções, ele citou a possibilidade de fazer Pix internacional e integração com o Open Finance
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 nov 2021 às 15:28

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 15:28

O recebimento de impostos por meio do PIX gera um custo menor ao município que as autenticações tradicionais
O recebimento de impostos por meio do PIX gera um custo menor ao município que as autenticações tradicionais Crédito: Divulgação
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira (19) que a autarquia já deve ter um piloto de sua moeda digital em 2022. Ele também destacou que as possibilidades do Pix estão apenas no começo. Segundo Campos Neto, foram feitas até agora 30% das funcionalidades. "Quem acha que o Pix acabou, está só começando", comentou, durante palestra no Meeting News, organizado pelo Grupo Parlatório.
Dentre as novas funcionalidades, ele citou a possibilidade de fazer Pix internacional, novidades em relação a pagamentos programados, além da integração com o Open Finance. "O Pix pode ser uma identidade digital."

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