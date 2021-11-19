"Quem acha que o Pix acabou, está só começando",  diz presidente do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira (19) que a autarquia já deve ter um piloto de sua moeda digital em 2022. Ele também destacou que as possibilidades do Pix estão apenas no começo. Segundo Campos Neto, foram feitas até agora 30% das funcionalidades. "Quem acha que o Pix acabou, está só começando", comentou, durante palestra no Meeting News, organizado pelo Grupo Parlatório.