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Câmara

PT lança campanha contra a reforma da Previdência

O partido aproveitou a reunião do Diretório Nacional, realizada nesta sexta-feira e no sábado, 23, para fazer a divulgação

Publicado em 

22 mar 2019 às 16:14

Publicado em 22 de Março de 2019 às 16:14

Com 54 deputados na Câmara, o PT lança nesta sexta-feira, 22, em Brasília a campanha "Lute agora para não se arrepender depois!", contra a aprovação da reforma da Previdência. O partido aproveitou a reunião do Diretório Nacional, realizada nesta sexta-feira e no sábado, 23, para fazer a divulgação.
No encontro da legenda também serão discutidos o calendário das próximas eleições internas, a campanha "Lula Livre" e a adesão de novos filiados.
Estão presentes no encontro a presidente do partido, Gleisi Hoffmann (PR), o líder na do PT na Câmara, Paulo Pimenta (RS), entre outros correligionários.

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