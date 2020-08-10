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Balança

Projeção de superávit comercial em 2020 permanece em US$ 55,00 bi no Focus

De acordo com os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será suficiente para cobrir o resultado deficitário nestes anos

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 12:19
Calculadora
Para 2021, a estimativa de superávit foi de US$ 53,31 bilhões para US$ 53,35 bilhões Crédito: Pixabay
Os economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção para a balança comercial em 2020 na pesquisa Focus realizada pelo Banco Central, em superávit comercial de US$ 55,00 bilhões. Um mês atrás, a previsão era de US$ 54,00 bilhões. Para 2021, a estimativa de superávit foi de US$ 53,31 bilhões para US$ 53,35 bilhões. Há um mês, estava em US$ 55,25 bilhões.
No caso da conta corrente do balanço de pagamentos, a previsão contida no Focus para 2020 continuou em déficit de US$ 6,21 bilhões, ante US$ 9,50 bilhões de um mês antes.
Para 2021, a projeção de rombo seguiu em US$ 15,60 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 19,50 bilhões.
De acordo com os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será suficiente para cobrir o resultado deficitário nestes anos. A mediana das previsões para o IDP em 2020 continuou em US$ 53,75 bilhões. Há um mês, estava em US$ 55,00 bilhões.
Para 2021, a expectativa seguiu em US$ 65,96 bilhões, ante US$ 64,10 bilhões de um mês antes.

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