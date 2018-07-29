Profissões surgem para atender Terceira Idade

Experiência O personal trainer Marlon Neves trabalha com a terceira idade há mais de 20 anos. Vinana Monteiro começou com a hidroginástica e hoje também faz musculação Crédito: Fernando Madeira

A expectativa de vida do brasileiro aumentou nos últimos anos. E se estão vivendo mais, as pessoas também querem produtos e serviços para melhorar a qualidade de vida e até aprender coisas novas. Diante desse cenário, o mercado de trabalho se abre para as oportunidades. Novas carreiras têm surgido para atender as necessidades dos mais velhos. E profissões já consolidadas se adaptam para se adequar a essa nova realidade.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Estado vivem 541.563 pessoas com mais de 60 anos. Essa população vai quase dobrar em 2038, alcançando 1.071.191. Isso mostra o potencial desse setor para o mundo dos negócios.

Como querem estar conectados, os idosos começam a contratar netos de aluguel com intuito de aprender a usar o smartphone e as redes sociais.

Um bom exemplo de serviço que também tem se tornado relevante é o de acompanhante. Esse profissional tem a responsabilidade de levar o idoso numa consulta ou de cuidar dele enquanto está internado no hospital.

Há ainda espaço para quem percebeu que esse público não quer ficar parado em casa. É o caso do personal trainer Marlon Neves que começou dando aulas de hidroginástica e musculação para a terceira idade.

O idoso é mais fiel e não pratica atividade física por estética. Quer qualidade de vida. São alunos especiais porque buscam carinho e atenção. Procuro estar atento às novidades para atendê-los cada vez melhor.

A fisioterapeuta e professora de pilates Camila Vulpo diz que os alunos da terceira idade procuram a atividade para melhorar o equilíbrio, a flexibilidade e a força. O exercício ajuda na prevenção de quedas, que é um grande risco depois de uma certa idade. É diferente trabalhar com pessoas mais velhas, destaca a professora.

Camila (sentada) se especializou em exercícios de pilates para alunos idosos Crédito: Ricardo Medeiros

A especialista em carreira Leiza Oliveira afirma que novas profissões têm surgido para atender essa crescente demanda do mercado. Segundo ela, uma delas é a de gerontologia, uma área que estuda o processo de envelhecimento humano. Essa ciência pode ajudar aqueles que buscam qualidade de vida e equilíbrio na saúde. Outra profissão em destaque é a de conselheiro de aposentadoria.

A diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Cyntia Molina destaca a necessidade de os profissionais se qualificarem para aproveitar esse novo nicho de mercado. A população está vivendo mais. Antes os profissionais não davam muita atenção a isso. Agora estão enxergando a importância e resolveram voltar a estudar para prestar bons serviços.

Na opinião da psicóloga Janaína Seixas, para trabalhar com pessoas da terceira idade, o profissional precisa ter afinidade, além de entender que esse é um público que gosta de receber atenção e carinho. É um mercado bem amplo e para se adaptar a ele é preciso buscar conhecimento.

AS CARREIRAS EM ALTA

Cuidador de idosos

Muitas vezes a família não tem como ficar o dia todo com o idoso ou é necessário que haja uma companhia constante pela segurança e auxílio nas tarefas domésticas. O profissional pode ser contratado diretamente pela família, ser contratado por uma clínica, casa de repouso ou asilo, por exemplo.

Terapeuta ocupacional

A terapia ocupacional é o uso da avaliação e intervenção para desenvolver, recurar ou manter atividades significativas, ou ocupações, de indivíduos ou comunidades. Com pessoas mais velhas, o profissional está centrado na identificação de como essas pessoas organizam sua vida cotidiana.

Neto de aluguel

O profissional é contratado para dar aulas para mexer no smartphone até companhia para ir à consulta médica.

Professor

O professor pode atender pessoas da terceira idade em varias modalidades. É possível dar aulas, particulares ou em escolas, de informática, música, artes, línguas, entre outras.

Acompanhante hospitalar

É o profissional contratado para levar o idoso até uma consulta médica ou enquanto essa pessoa estiver internada em hospital.

Fisioterapeuta

O profissional de fisioterapia pode trabalhar dando aulas de pilates. Essa atividade, é uma ótima aliada dos idosos, pois possibilita o controle do equilíbrio e articulações, entre outros benefícios. Também é possível atuar na reabilitação de quem chega a terceira idade.

Personal trainer

O profissional de educação física precisa entender que o idoso faz atividade física por prazer e para melhorar sua qualidade de vida. Há ainda aqueles que podem dar aulas de hidroginástica.

Gerontologista

É o profissional que estuda o processo de envelhecimento humano com atenção às necessidades físicas, emocionais e sociais que surgem com a idade. Este bacharel planeja e organiza projetos que visam ao bem-estar do idoso e à melhoria de sua qualidade de vida. Ele serve como elo entre os médicos especialistas em geriatria e os que atuam na atenção básica.

Conselheiro de finanças

Agentes autônomos que oferecem assistência nas finanças limitando os gastos e potencializando os investimentos. Os idosos, em um geral, já quitaram a própria casa e já tem veículo próprio. Logo, essa orientação financeira tem que estar alinhada aos objetivos desse público. Seja viajar, comer melhor, ajudar outras instituições e etc.

Psicólogo

As pessoas já compreenderam que cuidando da mente muitos problemas de saúde física desaparecem. Além disso, esse público mais maduro pode já ter passado por perdas de entes queridos ou\e não estarem tão próximos dos amigos. O psicólogo ajuda o indivíduo a se enxergar e tomar a rédea da própria vida.

Agentes de viagens

Esse público mais maduro busca qualidade de vida e muitos deles viajam sozinhos e gostam de conhecer pessoas diferentes. Assim, o agente de viagem que se aperfeiçoar para atender essa faixa etária reconhecerá que são indivíduos ávidos por destinos diferentes.

Especialistas em transporte

A população mais velha e a necessidade do consumo de energias renováveis exigirá profissionais que pensem em novos modelos de locomoção. Mais confortáveis, menos cheios, com fácil acesso para se locomover no interior veículo, e movido a outro tipo de combustível.

EMPRESAS FOCAM EM ATENDIMENTO PERSONALIZADO

Cláudio Silva abriu negócio que atua no cuidado das pessoas idosas Crédito: Fernando Madeira

A busca por maior qualidade de vida fez aumentar a demanda por serviços cada vez mais especializados. Um bom exemplo são as casas de repouso e serviços de acompanhamento de idosos.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população com mais de 90 anos deve dobrar no Espírito Santo até 2030. Atualmente, o Estado conta com pelo menos 15.757 idosos com mais de 90 anos. Em 2030, o número deve chegar a 31.593.

O diretor de uma empresa de saúde domiciliar Cláudio Silva ressalta que o importante para um bom atendimento ao idoso, começa com o apoio e carinho da família, juntamente com a dedicação dos cuidadores.

Por conta da correria do dia a dia, muitos familiares contratam profissionais para cuidar dos seus idosos. E é aí que entram cuidadores, para acompanhar a rotina diária como higienização, administração de medicamentos, alimentação, entre outros. Os acompanhantes podem exercer a atividade em casa ou no hospital e ainda levar essa pessoa a uma consulta médica, explica.

A empresa de Silva está no mercado há quatro anos. Além dos cuidadores há outros profissionais que fazem atendimento personalizado como fisioterapeuta e fonoaudiólogo.

O diretor-geral de uma casa de repouso Alex Modenesi avalia que as características essenciais para atuar nesse ramo é ter paixão pelo que faz e respeito aos idosos. Por conta da demanda, ele investiu em um segundo estabelecimento. As duas unidades funcionam na Praia da Costa. Aumentou muito a procura por esse tipo de serviço e decidimos expandir os negócios, com o objetivo de atender essa necessidade do mercado, explica.

A proprietária de uma academia em Vitória Gisely Machado diz que há preocupação em oferecer orientação nas atividades físicas como musculação, pilates e mais recentemente em turmas de ioga e dança. Fazemos treinamentos e capacitamos os professores para dar esse atendimento diferenciado. Observamos que o idoso mudou os hábitos.

O professor de marketing Henrique Hamerski diz que após a aposentadoria as pessoas da terceira idade ainda têm uma expectativa de vida de mais ou menos 20 anos. Eles estão em busca de diversão. Por isso, há o aumento na procura de pacotes de viagens específicos, por exemplo, destaca.