Produtores de Guarapari apostam no cultivo de uvas

Cultivo de uva em Guarapari terá irrigação por gotejamento, técnica que consome menos água Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O município de Guarapari está ganhando ares diversificados com a plantação de milhares de pés de uma fruta bem conhecida pelos produtores da Região das Montanhas capixabas: a uva. Ao todo, 43 agricultores da Cidade Saúde estão cultivando videiras como uma nova opção de cultura na propriedade rural.

Os oito hectares recém-plantados estão espalhados por pelo menos 17 diferentes localidades do município litorâneo e a expectativa é de a área já comece a produzir no próximo ano.

Para fazer de Guarapari um polo de cultivo de uva, a prefeitura do município comprou e doou, em julho do ano passado, 12,5 mil mudas aos produtores da cidade. Para participar do projeto, os produtores se cadastram na Secretaria de Agricultura do município. Depois, eles recebem uma visita técnica para saber se a cultura é adequada à sua propriedade.

O objetivo inicial da secretaria era atender aos produtores da região mais montanhosa de Guarapari, que tem um clima mais ameno. Porém, segundo o secretário adjunto de Agronegócio, David Arpini, há desde propriedades que estão ao nível do mar até as que chegam a mil metros de altitude investindo no cultivo da fruta.

Como a procura foi além da esperada, foi preciso expandir o projeto. Por isso, no segundo semestre deste ano, o município deve adquirir mais dez mil mudas e doar aos produtores. “A nossa produção está focada na uva de mesa, aquela que é encontrada nas feiras e supermercados. Mas adquirimos para os produtores outras variedades para serem usadas na produção de sucos e vinhos”, conta.

Variedade

Toda a parte de pesquisa e consultoria técnica do projeto está sendo realizada pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Segundo o engenheiro agrônomo do Incaper, Cássio Vinícius de Souza, os produtores receberam mudas de quatro variedades de uvas: Niágara Rosada, Isis, Vitória e Carmem.

“A Niágara Rosada se adaptou muito bem ao município e foi a mais plantada pelos agricultores no município. Além disso, ela é uma uva de mesa com mercado de consumo muito grande. A Isis e a Vitória são variedades sem semente e com boa aceitação do consumidor. Já a Carmem é ótima para a produção de suco”, explica.

Para garantir a produção, a recomendação é que os pés sejam plantados com irrigação suspensa e por gotejamento, o que gerará economia de água. Além disso, é importante ficar atento às podas e à nutrição do solo.

Nova atividade

O engenheiro agrônomo e produtor rural Valério Nunes Bastos, 58 anos, decidiu transformar uma área de quase um hectare de pasto em parreiral. A ideia é ter um tripé financeiro baseado na criação de gado para corte, criação de cães e produção de uvas para atender a supermercados da região.

No sítio que fica na localidade de Serra da Risca, ele plantou 1,6 mil mudas. “Eu fiz investimento de R$ 120 mil para realizar o plantio. Espero colher em torno de 20 a 25 toneladas de uva por ano. Com isso, devo recuperar o valor investido já na segunda safra”, conta.

SAIBA MAIS

Como se inscrever?

Produtor

Apenas produtores do município de Guarapari podem solicitar as mudas. Elas não têm custo para o agricultor, já que são adquiridas pela prefeitura do município.

Inscrição

Para se inscrever, é preciso ir na Secretaria de Agronegócio do Município e preencher um formulário.

Avaliação

Depois da inscrição feita, técnicos da secretaria e do Incaper vão até a propriedade do produtor ver se ela tem potencial para a produção.

Aprovação

Caso seja aprovado, o produtor precisa apresentar seus documentos pessoais (RG e CPF) na secretaria.

Entrega

A entrega das próximas dez mil mudas está planejada para ocorrer no início do segundo sementre deste ano.

Plantio

Variedade

A principal variedade a ser cultivada em Guarapari é a Niágara Rosada, por ter um bom mercado como uva de mesa.

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