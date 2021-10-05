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Crise econômica

Produção industrial no país cai 0,7% em agosto ante julho, revela IBGE

Na categoria de bens de consumo duráveis, a produção recuou 3,4% em agosto ante julho. Em relação a agosto de 2020, houve queda de 17,3%. Em 12 meses, a produção subiu 12,2%

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 10:09

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 out 2021 às 10:09
Indústria, metalúrgica, siderúrgica, fábrica
Indústria, metalúrgica, siderúrgica, fábrica Crédito: Miguel Ângelo/CNI
A produção industrial caiu 0,7% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, divulgou na manhã desta terça-feira, 5, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio abaixo da mediana (-0,4%) das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 1,2% a alta de 0,7%.
Em relação a agosto de 2020, a produção recuou 0,7% e essa queda também veio mais forte do que a mediana (-0,1%), que tinha estimativas que variavam de um recuo de 2,1% a elevação de 1,7%. A indústria acumula alta de 9,2% no ano de 2021. Em 12 meses, a produção acumula avanço de 7,2%, segundo o IBGE.
A produção da indústria de bens de capital caiu 0,8% em agosto ante julho. Na comparação com agosto de 2020, o indicador avançou 29,9%. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF). No acumulado em 12 meses, houve elevação de 29,8% na produção de bens de capital.

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Em relação aos bens de consumo, a produção registrou queda de 0,1% na passagem de julho para agosto. Na comparação com agosto de 2020, houve redução de 4,3%. No acumulado em 12 meses, a produção de bens de consumo cresceu 4,1%.
Na categoria de bens de consumo duráveis, a produção recuou 3,4% em agosto ante julho. Em relação a agosto de 2020, houve queda de 17,3%. Em 12 meses, a produção subiu 12,2%.
Entre os semiduráveis e os não duráveis, houve elevação de 0,7% na produção em agosto ante julho. Na comparação com agosto do ano anterior, a produção caiu 0,8%. A taxa em 12 meses ficou positiva em 2,2%.
Para os bens intermediários, o IBGE informou que a produção caiu 0,6% em agosto ante julho. Em relação a agosto do ano passado, houve uma queda de 2,1%. No acumulado em 12 meses, os bens intermediários tiveram alta de 6,6%. O índice de Média Móvel Trimestral da indústria registrou queda de 0,8% em agosto.

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