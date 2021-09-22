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Crescimento

Economia do ES deve fechar 2021 melhor do que a nacional

Condicionantes que levaram a resultado positivo do PIB capixaba no segundo semestre possibilitam trabalhar com cenário para o fechamento de 2021

Públicado em 

22 set 2021 às 02:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 7,7% no terceiro trimestre de 2020 (em relação a igual período de 2019, o PIB caiu 3,9%)
No 1º semestre de 2021, a economia capixaba cresceu 7,9%, enquanto a taxa de crescimento nacional ficou em 6,4%, quando comparado ao 1º semestre de 2020 Crédito: José Carlos Daves/Agência F8/Folhapress
O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) divulgou na última semana os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do 2º trimestre de 2021. Nas quatro bases de comparação a economia capixaba apresentou resultados superiores ao desempenho da economia brasileira.
No 1º semestre de 2021, a economia capixaba cresceu 7,9%, enquanto a taxa de crescimento nacional ficou em 6,4%, quando comparado ao 1º semestre de 2020. Ainda tomando o 2º trimestre como referência, no confronto dos últimos quatro trimestres com os quatro imediatamente anteriores, o PIB do ES aumentou 2,6%, resultado acima da taxa constatada para o Brasil (1,8%).
Na comparação interanual do 2º trimestre de 2021, o PIB capixaba se expandiu 15,1% e a economia nacional cresceu 12,4%. No confronto do 1º e 2º trimestres de 2021, a economia do ES apresentou desempenho positivo de 0,4%, enquanto a economia brasileira registrou resultado negativo de -0,1%.

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A economia brasileira passa por alguns percalços, como por exemplo: 1) desequilíbrio das contas públicas do governo federal; 2) instabilidades político-econômicas por factoides e desinformações gerados pelo presidente da república, vide os efeitos negativos dos atos promovidos no último 7 de setembro; 3) aumento da inflação que se encontra bem acima do teto da meta; 4) elevação significativa dos juros sem efeito para conter a alta dos preços; 5) incremento substancial da tarifa de energia elétrica, combinada com risco de racionamento; 6) preço da gasolina acima de R$ 7,00 em algumas regiões; 7) forte desvalorização do Real frente ao Dólar; 8) perdas no potencial de compra e aumento do endividamento das famílias; 9) desemprego acima de 14% e com tendência de incremento; 10) aumento da pobreza e extrema pobreza.
O resultado positivo do PIB capixaba pode ser compreendido pelas seguintes condicionantes: 1) controle da pandemia por meio da gestão de risco que é coordenada pelo governo do Estado e vem se destacando nacionalmente na vacinação da população e promovendo ações para mitigar os efeitos econômicos negativos engendrados pela Covid-19, como a implementação do Cartão ES Solidário, que está direcionando R$ 1.200,00, divididos em seis meses, para mais de 87 mil famílias em situação de vulnerabilidade social;
2) equilíbrio nas contas públicas estaduais, o que possibilita o desenvolvimento de políticas públicas pioneiras, sustentáveis e inovadoras, como o Fundo Soberano; 3) intensificação dos investimentos por meio do Plano de Investimentos Públicos (PIP), que prevê R$ 9 bilhões de investimentos até 2022; 4) estratégias de atração de investimentos e empreendimentos integradas com os setores produtivos; 5) taxa de desemprego em 11% com tendência de redução.
Tais condicionantes possibilitam trabalhar com cenário para o fechamento de 2021, no qual a economia do ES provavelmente apresentará desempenho superior ao nacional.

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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