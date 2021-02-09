Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Procon-SP e Ford assinam acordo que prevê assistência a donos de carros
Após fechamento

Procon-SP e Ford assinam acordo que prevê assistência a donos de carros

A montadora, que anunciou o fechamento das fábricas no Brasil, também deve criar um canal de contato com o Procon para tratar das questões coletivas

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 18:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 fev 2021 às 18:22
Ford anunciou o fim da produção de carros
Ford anunciou o fim da produção de carros no Brasil em janeiro. Crédito: Dirceu Portugal /Fotoarena/Folhapress
Em um acordo firmado nesta terça-feira (9)junto à Fundação Procon-SP, a Ford assumiu o compromisso de manter assistência técnica aos clientes em operações de vendas, serviços, peças de reposição e garantia. O Termo de Compromisso tem abrangência nacional e validade durante a vida útil dos veículos.
A montadora, que anunciou o fechamento das fábricas no Brasil em janeiro, também deve criar um canal de contato com o Procon-SP para tratar das questões coletivas e "evitar a entrada de pedidos judiciais com reclamações".
"Isso nos dá a certeza de que os nossos consumidores saberão da seriedade do nosso compromisso em atender suas demandas, que deverão procurar o Procon-SP ou entrar em contato pelos nossos canais de atendimento", declarou em nota o diretor jurídico da Ford, Luís Cláudio Casanova.
Também em nota, o diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez, indicou que a medida traz segurança para o consumidor. "Esse acordo garante a tranquilidade de quem já possui um veículo da montadora ou que venha a adquirir um", disse.
Capez ainda destacou que, apesar de ter sido assinado pela entidade de São Paulo, o acordo tem vigência em todo o País.

Veja Também

Investimento de R$ 1,2 bilhão: antiga fábrica da Ford vira centro logístico

Após liminares vetarem demissões, MPT espera que Ford negocie saída

Justiça do trabalho paralisa demissões da Ford na Bahia e em Taubaté

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viagens no trem de passageiros de Vitória a Minas são retomadas nesta terça (21)
Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados