Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Previdência: PEC paralela deve ter mudanças para PMs e bombeiros
Nova aposentadoria

Previdência: PEC paralela deve ter mudanças para PMs e bombeiros

Os policiais militares ficaram de fora da reforma aprovada na Câmara

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2019 às 16:06
Crédito: Divulgação
A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) paralela à reforma da Previdênciaque deve incluir Estados e municípios, contará com mudanças para policiais militares e bombeiros, não somente para servidores públicos.  A proposta deve correr no Senado. O texto-base da reforma foi aprovado em 2º turno na Câmara dos Deputados na madrugada de quarta-feira (8).
Essas duas categorias têm regras especiais, sem idade mínima. Isso leva a várias situações de aposentadorias precoces, pressionando ainda mais as contas dos governos regionais.
> Reforma da Previdência chega ao Senado
A medida é defendida por um grupo de senadores, principalmente ex-governadores e tem o apoio da equipe econômica . A informação é do jornal "O Globo".
Após fazer lobby nos corredores da Câmara dos Deputados, os PMs  foram excluídos da proposta na votação do relatório, durante a tramitação da reforma da Previdência na comissão especial.
> Infográfico: entenda como fica sua aposentadoria com a reforma
FORÇAS ARMADAS
O texto inicial enviado pelo Executivo para as votações no Congresso previa a inclusão dos policiais nas mesmas regras previdenciárias das Forças Armadas, que começa a tramitar a partir da semana que vem. O impacto previsto para os Estados seria de R$ 52 bilhões em 10 anos.
Policiais e bombeiros, teriam, por exemplo, que comprovar 35 anos na atividade policial. Aposentados, pensionistas e alunos em escola de formação passariam a ter que pagar contribuição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados