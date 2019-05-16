Prévia do PIB leva à rodada de cortes de projeções da economia

PIB do Espírito Santo sofre com queda da produção industrial Crédito: Amarildo

A divulgação do resultado do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) para o primeiro trimestre, que aponta um recuo de 0,68% da atividade econômica, ontem, provocou uma nova rodada de revisões para baixo nas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

O recuo de 0,68% entre janeiro e março deste ano foi verificado na comparação com o quarto trimestre de 2018. A retração registrada no primeiro trimestre deste ano, se confirmada, será a primeira desde o quarto trimestre de 2016, quando a economia brasileira registrou um tombo de 0,6%.

Por causa dos números abaixo do esperado, instituições financeiras reduziram as projeções de crescimento da economia no 1º trimestre e para 2019. O Itaú , que já havia cortado sua estimativa para o resultado fechado do ano de 1,3% para 1%, no início da semana, agora projeta queda de 0,2% no primeiro trimestre, assim como o Banco Bradesco

O Goldman Sachs também revisou para baixo a projeção para o resultado fechado do ano, de 1,7% para 1,2%, hoje. BNP Paribas de 2% para 0,8%, Barclays de 1,7% para 1,2% e ABC de 1,6% para 1,1%.

No início da semana, o Boletim Focus, que traz a média das projeções de mais de cem analistas ouvidos pelo Banco Central, revelaram que a previsão de crescimento para 2019 foi cortada pela 11ª semana consecutiva, de 1,49% para 1,45%.