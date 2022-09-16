Presidente da Petrobras faz tratamento contra câncer, mas fica no cargo

"O presidente da Petrobras, Caio Mario Paes de Andrade, informa aos colaboradores da empresa que está iniciando um tratamento de saúde para combater um carcinoma de cabeça e pescoço chamado epidermoide, que é relativamente comum e bastante conhecido, apresentando altas taxas de cura. O tratamento envolve quimioterapia por 12 semanas, em 4 ciclos a cada 3 semanas, seguidos de 7 semanas de radioterapia de consolidação. Caio está sob os cuidados da equipe do Dr. Fernando Maluf, do Hospital Albert Einstein, um dos centros mais reconhecidos de tratamento oncológico do mundo. O presidente continua trabalhando e despachando normalmente, com algumas limitações para reuniões presenciais e viagens".

