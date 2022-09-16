Presidente da Petrobras faz tratamento contra câncer, mas fica no cargo

BRASÍLIA - O presidente da Petrobras
, Caio Mario Paes de Andrade, informou aos colaboradores da empresa que iniciou tratamento para combater um carcinoma de cabeça e pescoço chamado epidermoide, que é um tipo de câncer considerado comum e com altas taxas de cura.
"O tratamento envolve quimioterapia por 12 semanas, em 4 ciclos a cada 3 semanas, seguidos de 7 semanas de radioterapia de consolidação. Caio está sob os cuidados da equipe do médico Fernando Maluf, do Hospital Albert Einstein, um dos centros mais reconhecidos de tratamento oncológico do mundo, e continua trabalhando e despachando normalmente, com algumas limitações para reuniões presenciais e viagens", afirmou o executivo em e-mail enviado a funcionários, ao qual a reportagem teve acesso.
À reportagem, a Petrobras informou que Caio Mario Paes de Andrade havia iniciado um tratamento de saúde, mas sem citar que se trata de um tipo de câncer.
"O fato já foi comunicado aos colaboradores da Petrobras. Caio continua trabalhando e despachando normalmente", disse a empresa em nota.
Paes de Andrade assumiu o cargo em junho deste ano, quando se tornou o quarto indicado pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL) a tomar posse no comando da companhia.
A nomeação dele ocorreu num momento em que a empresa era alvo de críticas do chefe do Executivo, que dizia ver com maus olhos a alta no preço dos combustíveis anunciada depois de a estatal declarar lucro recorde no primeiro trimestre deste ano.
A aprovação de Paes de Andrade para chefiar a estatal representou uma vitória para o governo federal
, que conseguiu quatro reduções consecutivas no preço da gasolina vendida às distribuidoras.