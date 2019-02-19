Presidente da CNI é preso em operação sobre desvios no Turismo e Sistema S

Robson Braga de Andrade - presidente da CNI Crédito: Wilson Dias - Agência Brasil

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (19) operação com a colaboração do Tribunal de Contas da União (TCU) para desarticular uma suposta organização criminosa voltada para a prática de crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de ativos.

A Operação Fantoche prendeu o presidente da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Robson Andrade, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Ricardo Essinger, e emitiu mais oito mandados de prisão temporária e 40 de busca e apreensão nos estados de PE, MG, SP, PB, DF, MS e AL.

Segundo a PF, as investigações são relativas a um grupo de empresas de fachada, sob o controle de uma mesma família, que teria desviado recursos provenientes de contratos e convênios fechados diretamente com o Ministério do Turismo e entidades do Sistema S.

A estimativa é que o grupo tenha recebido mais de R$ 400 milhões. Os contratos eram, na maioria das vezes, voltados à execução de eventos culturais e de publicidade superfaturados e/ou com inexecução parcial, diz a investigação.