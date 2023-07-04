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Reclamação

Prefeitos dizem que texto da reforma tributária traz incertezas

Frente Nacional dos Prefeitos divulgou comunicado se posicionando contra a proposta; grupo diz que o texto retira autonomia dos municípios

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 19:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jul 2023 às 19:51
BRASÍLIA - A Frente Nacional dos Prefeitos se posicionou contra a reforma tributária que tramita no Congresso e que tem apoio do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Em um comunicado divulgado no final da tarde desta terça-feira (4), a entidade, que diz representar as cidades com 60% da população do Brasil, reclama que o texto traz incertezas e retira autonomia dos municípios.
"O texto que avança na Câmara traz incertezas para os municípios e para o cidadão. A palavra 'poderá', por exemplo, aparece 26 vezes na proposta, o que reforça a falta de clareza sobre o modelo. Além disso, sinaliza maior tributação para o setor de serviços, penalizando justamente os maiores geradores de emprego", diz a nota.
Representantes da Frente Nacional dos Prefeitos se posicionam contra a reforma tributária
Representantes da Frente Nacional dos Prefeitos se posicionam contra a reforma tributária Crédito: Bruno Spada/Agência Câmara
A entidade afirma ainda que é a favor de uma reforma que simplifique a tributação, mas reclama que a proposta em tramitação na Câmara retiraria verba das cidades.
"Por isso, a Frente Nacional de Prefeitos é contra a votação da Proposta de Emenda à Constituição 45/2019 neste momento, sem o diálogo com essa entidade representativa", diz a nota.

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