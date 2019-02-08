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Medida

Preço dos alimentos puxa inflação de 0,32% em janeiro

Nos últimos 12 meses, preços acumulam alta de 3,78%

Publicado em 

08 fev 2019 às 12:05

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 12:05

Crédito: TeroVesalainen | Pixabay
Puxada pela alta no preço dos alimentos, a inflação oficial do País, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou o mês de janeiro em alta de 0,32%, apontou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em dezembro, a inflação registrada foi 0,15%. Nos últimos 12 meses, os preços acumulam alta de 3,78%.
Segundo o IBGE, o grupo de alimentos e bebidas, que equivalem a cerca de um quarto das despesas das famílias, cresceram 0,90%. As altas mais expressivas desse grupo o foram feijão-carioca, com crescimento de 19,76%, da cebola, 10,21%, frutas, 5,45%, e carnes 0,78%. Os preços do tomate recuaram 19,46%.
O analista do IPCA, Pedro Costa, afirmou que o aumento de preço das frutas é comum no período. “No caso das frutas, é um aumento de demanda comum nos meses mais quentes do ano. A redução nos preços do tomate está relacionada à rápida maturação do produto, o que aumentou sua oferta no mercado”.
O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, calculada em 0,37%, e dentro do intervalo das expectativas, de 0,31% a 0,53%.

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