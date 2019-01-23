Preço de material escolar varia mais de 800% em Colatina

Preço de cadernos espiralados de 200 folhas varia quase 90% em Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

Para os pais de crianças, todo início de ano é sinônimo de gastos com compra de material escolar. Na tentativa de colaborar com a economia dos moradores de Colatina, no Noroeste do Estado, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) da cidade comparou no início de janeiro o preço de 73 itens, em sete estabelecimentos, e verificou a variação de até 844,86% em um mesmo item da lista.

A maior diferença foi registrada em um fichário de quatro argolas decorado. Em uma das lojas, foi possível encontrá-lo por R$ 10,90; enquanto em outra havia uma opção de R$ 102,99. Se comparados itens de mesma marca e modelo, a maior variação foi observada em um caderno de 200 páginas, com capa dura e espiral. O mais barato custava R$ 8,90 e o mais caro, R$ 16,90: uma variação de 89,89%.

Além de consultar a pesquisa feita anualmente pelo Procon de Colatina, Benício Tavares, diretor do órgão, dá mais duas dicas para quem quer economizar. “A primeira é não levar os pequenos às lojas, porque seguir a preferência deles pode encarecer o valor final da compra; e a segunda é andar atrás do melhor preço e tentar negociar descontos e prazos na hora do pagamento”, disse.