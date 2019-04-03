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Tributação

Pouco mais de 1 em cada 4 contribuintes entregou declaração do IR

Até a última segunda-feira (1º), cerca de 8,3 milhões de declarações haviam sido recebidas

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 18:10

Publicado em 

03 abr 2019 às 18:10
Receita Federal Crédito: Reprodução
A menos da metade do fim do prazo para entrega do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2019, pouco mais de 1 em cada 4 contribuintes entregou a declaração, informou a Receita Federal.
> Instituto alerta para impacto de sonegação fiscal
Até a última segunda-feira (1º), cerca de 8,3 milhões de declarações haviam sido recebidas. A expectativa para este ano, segundo o órgão, é a de que 30,5 milhões de contribuintes prestem contas ao Leão.
No estado de São Paulo, a situação é parecida. Apenas 28% do total de contribuintes esperados já fez a entrega. Até esta quarta-feira (03), 2,8 milhões de declarações haviam sido computadas no estado. A expectativa da Receita é a de que 9,8 milhões de paulistas prestem contas.
O prazo de entrega teve início em 7 de março e vai até 30 de abril.
> Receita recebe mais de 8 milhões de declarações do Imposto de Renda

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