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BBC News

Por que mercado segue cético mesmo com bons resultados da economia

Nnúmeros da economia do Brasil em 2023 são diferentes do que analistas esperavam.

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 13:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

03 jul 2023 às 13:34
Dólar na cotação mais baixa em mais de um ano, juros futuros caindo, bolsa no topo de 2023, crescimento econômico surpreendendo analistas e desemprego em baixa.
Os números da economia do Brasil até agora em 2023 são muito diferentes do que analistas dos grandes bancos e corretoras esperavam. No fim de 2022, havia um sentimento de incerteza sobre a economia brasileira — tanto devido a incógnitas sobre o cenário global quanto por dúvidas que analistas de mercado tinham sobre o governo Lula.
Neste vídeo, nosso repórter Daniel Gallas explora essa discrepância e explica quais as mudanças de avaliação — e também as preocupações — de analistas do mercado financeiro. Confira.

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