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Atraso em voos

Pilotos e comissários de voo iniciam greve no país

Greve teve início na manhã desta segunda (19) e voos programados para decolar das 6h às 8h podem atrasar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 dez 2022 às 07:51

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 07:51

Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, terceiro maior aeroporto do Brasil
Aeronautas rejeitam proposta de empresas e mantêm início de greve para esta 2ª Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil
Pilotos e comissários de bordo rejeitaram, em assembleia neste domingo, 18, a proposta feita por empresas aéreas e mantiveram o início da greve da categoria para esta segunda-feira, 19.
Segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), 76,4% dos 5.767 participantes da reunião não aceitaram o acordo. As empresas propõem reajuste salarial pelo INPC, além de adicional de 0,5% para repor perdas inflacionárias, e a inclusão de uma cláusula na Convenção Coletiva de Trabalho que permita a compra de folgas dos tripulantes.
O sindicato reivindica que, além do aumento pelo INPC, o salário receba adicional de 5% para compensar perdas de 10% nos dois anos de pandemia. Os trabalhadores também exigem que as empresas respeitem as escalas de folga dos tripulantes e não programem jornadas de trabalho de mais de 3 horas em solo entre duas etapas de voo. As reivindicações são baseadas no alto valor das passagens aéreas e na melhora da situação financeira das empresas, de acordo com o SNA.

No ES, sem impacto no momento

A entidade informa que a greve começará nesta segunda, com atraso dos voos programados para decolagem das 6h às 8h, nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Galeão, Santos Dumont, Viracopos, Porto Alegre, Brasília, Confins e Fortaleza. Após o período, os voos terão partida nos horários normais. No Espírito Santo, por enquanto, ainda não foram registrados impactos nos voos por conta da greve deflagrada nesta segunda.
Segundo o presidente do SNA, Henrique Hacklaender, não haverá cancelamento de decolagens. A dinâmica permitirá ao sindicato cumprir decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que determinou que 90% dos tripulantes permaneçam em atividade durante a greve.

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