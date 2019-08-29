PIB: investimento volta a crescer e economia reage acima do esperado

Mario Vasconcelos, economista e professor da UVV, disse que por esses números é possível concluir que a economia brasileira passou por uma recessão muito forte, mas que vem se recuperando de forma lenta. "Até houve expectativa de que a retomada fosse mais rápida, mas para a economia deslanchar ela precisa de mais investimentos, e os investimentos estão atrelados às reformas que ainda estão saindo", comentou.