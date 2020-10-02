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Pago em duas parcelas

Petrobras vende ativos no Uruguai por US$ 61,7 milhões

A Petrobras informou que acertou a venda da totalidade de sua participação na Petrobras Uruguay Distribuición S.A. (PUDSA), no Uruguai, para o Grupo Disa

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 19:50
Petrobras
Petrobras Crédito: Reuters/Folhapress
A Petrobras informou que, por meio de sua controlada indireta Petrobras Uruguay Sociedad Anónima de Inversiones (Pusai), acertou nesta sexta-feira a venda da totalidade de sua participação na Petrobras Uruguay Distribuición S.A. (PUDSA), no Uruguai, para o Grupo Disa por US$ 61,70 milhões.
O valor será pago em duas parcelas. A primeira de US$ 6,17 milhões na assinatura do contrato e a segunda de US$ 55,53 milhões no fechamento da transação.
Segundo a Petrobras, a operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultraprofundas, onde tem demonstrado grande diferencial competitivo.

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