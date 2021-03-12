Petrobras reforça que Castello Branco e diretoria cumprirão mandatos

Roberto Castello Branco, presidente da Petrobras Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

A Petrobras voltou a reforçar que os membros da diretoria e o presidente Roberto Castello Branco estão comprometidos a cumprir seus mandatos, que se encerram no dia 20 deste mês.

A estatal lembra que após esta data, os mandatos serão estendidos automaticamente até que o conselho de administração delibere sobre a eleição do novo presidente e da diretoria.