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Economia

Petrobras reforça que Castello Branco e diretoria cumprirão mandatos

A estatal lembra que após a data, os mandatos serão estendidos automaticamente até que o conselho de administração delibere sobre a eleição do novo presidente e diretoria

Publicado em 12 de Março de 2021 às 18:48

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 mar 2021 às 18:48
Roberto Castello Branco, presidente da Petrobras
Roberto Castello Branco, presidente da Petrobras Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
A Petrobras voltou a reforçar que os membros da diretoria e o presidente Roberto Castello Branco estão comprometidos a cumprir seus mandatos, que se encerram no dia 20 deste mês.
A estatal lembra que após esta data, os mandatos serão estendidos automaticamente até que o conselho de administração delibere sobre a eleição do novo presidente e da diretoria.
O esclarecimento vem um dia depois da notícia apurada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) de que Castello Branco será indicado pelos minoritários da Vale para ser presidente do conselho da mineradora.

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