Petrobras falhou em contenção de dano em vazamento no ES, diz Ibama

Plataforma P-58 é a maior produtora de petróleo do litoral capixaba Crédito: Divulgação/Agência Petrobras

A P-58 é a maior produtora de petróleo do litoral capixaba e uma das maiores do país. Naquela ocasião, foram despejados 188 mil litros de óleo no mar.

A outra situação indicada pelo Ibama foi na plataforma P-53, na região de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, quando a estatal escondeu o derramamento de óleo, deixou de comunicá-lo ao mercado e reportou a autoridades ambientais um volume vazado bem inferior ao que efetivamente ocorreu, segundo jornal O Globo.

O órgão ambiental afirma que nas duas situações havia condições para o recolhimento do óleo derramado, o que não teria acontecido. As falhas foram mantidas ocultas até então. Nos últimos dias, o corpo técnico do órgão comunicou o que ocorreu ao Ministério do Meio Ambiente.

RELATÓRIO

Segundo o que foi reportado pelo Ibama ao ministério, um vazamento de petróleo ocorreu na P-53 em 25 de março deste ano. Inicialmente, o volume vazado informado pela estatal foi de 1,7 mil litros. Depois, o volume calculado chegou a 122 mil litros, segundo informações do Ibama. Um relatório de investigação sobre o acidente registra que a ação de contenção e recolhimento de óleo só foi colocada em prática dois dias depois do acidente. A modelagem usada apontou um deslocamento da mancha rumo à costa, mas não houve recolhimento do petróleo.

Na ocasião, nenhum comunicado ao mercado foi feito pela Petrobras. A estatal de capital aberto precisa comunicar seus acionistas sobre fatos relevantes. Isto ocorreu, por exemplo, com o acidente envolvendo a plataforma P-58, no Espírito Santo. O comunicado foi divulgado no mesmo dia, com informação de que o volume vazado era estimado inicialmente em 188 mil litros.

Nos primeiros dias de abril, a imprensa noticiou o surgimento de um óleo preto e denso em praias de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio. A suspeita da Secretaria de Meio Ambiente de Arraial era de que se tratava de petróleo. Naquele momento, a Petrobras informou desconhecer a procedência do material. A presença do óleo foi percebida por banhistas, e o acesso a praias chegou a ficar interditado. Nenhuma autoridade relacionou o óleo encontrado ao vazamento na P-53.

O vazamento na P-58, em 23 de fevereiro de 2019, gerou uma mancha de petróleo que se estendeu por 2,4 quilômetros. A Petrobras chegou a informar que não houve recolhimento do petróleo vazado, que teria se evaporado.

Um parecer de avaliação sobre o acidente registra o que ocorreu. Uma embarcação de contenção optou por iniciar às 7h15 daquele dia a dispersão mecânica da mancha, o que começou a ser feito por outra embarcação às 8h09. Um sobrevoo inicial confirmou às 9h um volume significativo de óleo. A embarcação relatou condições favoráveis para lançamento de barreira de contenção, e às 11h04 o comandante do incidente autorizou uma operação de contenção e recolhimento. Mas, conforme o parecer, não houve retirada do óleo.

SOBREVOO

Por meio da assessoria de imprensa, a Petrobras afirmou ao jornal O Globo que a primeira avaliação sobre a ocorrência na P-53 foi feita a partir de um sobrevoo, para uma inspeção visual. "Essa primeira avaliação é preliminar e suscetível à margem de erro, em função do reflexo da incidência solar no mar, que pode alterar a cor da mancha", disse a estatal. A empresa não disse porque omitiu o acidente.

Sobre o vazamento na P-58, a Petrobras afirmou que a operação de "recolhimento, contenção e dispersão" do petróleo teve início imediato e contou com seis embarcações. "Os órgãos responsáveis autorizaram o encerramento das operações pois foi verificado que não havia mais óleo decorrente do vazamento, atestando a efetividade das ações de respostas à emergência adotada pela companhia."

A estatal disse ter adotado ações de controle nos dois casos, de forma imediata, com acompanhamento dos órgãos ambientais e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).