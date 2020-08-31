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Novo regime

Petrobras anuncia teletrabalho permanente com adesão voluntária limitada

A diretoria aprovou, na última sexta-feira (28), as regras para implantação do teletrabalho. O  novo regime terá adesão voluntária e limitado a três dias

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 16:21
Petrobras reduz preço da gasolina e diesel nas refinarias
Atualmente, com a pandemia de covid-19, os empregados administrativos estão em teletrabalho cinco dias da semana Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A diretoria da Petrobras aprovou, na última sexta-feira (28), as regras para implantação do teletrabalho permanente na empresa, voltado apenas para empregados administrativos, que começará a ser implantado quando for autorizado o retorno do trabalho presencial. O novo regime terá adesão voluntária e limitado a três dias por semana.
Atualmente, com a pandemia de covid-19, os empregados administrativos estão em teletrabalho cinco dias da semana, que irá vigorar até o final do ano.
"A aprovação antecipada reflete o momento de transformação cultural e digital que a Petrobras está vivendo e o compromisso em ouvir as demandas dos trabalhadores, que têm buscado cada vez mais a conciliação entre a vida profissional e a pessoal, melhor uso do seu tempo e maior flexibilidade", disse a empresa em nota
Segundo a Petrobras, o modelo de teletrabalho permanente também contribui na redução de custos da ocupação de prédios administrativos.

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