Perspectivas da economia estão sujeitas a muitas dúvidas, diz Meirelles

Henrique Meirelles, secretário da Fazenda do governo de São Paulo. Crédito: Rogerio Resende/Divulgação

O secretário da Fazenda do governo de São Paulo, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira (15), que a economia de São Paulo está liderando a saída da crise sanitária, fazendo novamente um contraponto entre o que acontece no Estado e no restante do País Ao lembrar do crescimento de 0,4% da economia paulista no ano passado, na contramão da queda de 4,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil como um todo, Meirelles reafirmou que São Paulo entrou neste ano em crescimento, enquanto as perspectivas da economia brasileira estão sujeitas "a muitas dúvidas".

"O Estado de SP está liderando o processo de saída da crise sanitária e econômica", disse o secretário, explicando que as perspectivas positivas para este ano estão baseadas no avanço da vacinação. "Mais de 7 milhões de pessoas já foram vacinadas em São Paulo, além de o Estado ter fornecido 30 milhões de doses a outros estados", afirmou Meirelles, que participou de Live do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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