Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Perspectivas da economia estão sujeitas a muitas dúvidas, diz Meirelles
Secretário da Fazenda

Perspectivas da economia estão sujeitas a muitas dúvidas, diz Meirelles

Secretário da Fazenda do governo de São Paulo que a economia do Estado está liderando a saída da crise sanitária, fazendo novamente um contraponto com o que ocorre no restante do País

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 18:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 abr 2021 às 18:31
Henrique Meirelles
Henrique Meirelles,  secretário da Fazenda do governo de São Paulo. Crédito: Rogerio Resende/Divulgação
O secretário da Fazenda do governo de São Paulo, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira (15), que a economia de São Paulo está liderando a saída da crise sanitária, fazendo novamente um contraponto entre o que acontece no Estado e no restante do País Ao lembrar do crescimento de 0,4% da economia paulista no ano passado, na contramão da queda de 4,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil como um todo, Meirelles reafirmou que São Paulo entrou neste ano em crescimento, enquanto as perspectivas da economia brasileira estão sujeitas "a muitas dúvidas".
"O Estado de SP está liderando o processo de saída da crise sanitária e econômica", disse o secretário, explicando que as perspectivas positivas para este ano estão baseadas no avanço da vacinação. "Mais de 7 milhões de pessoas já foram vacinadas em São Paulo, além de o Estado ter fornecido 30 milhões de doses a outros estados", afirmou Meirelles, que participou de Live do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

ORÇAMENTO

O secretário da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo afirmou que, se o governo federal precisa aceitar a formulação de um Orçamento irreal em troca de apoio político, o País tem um problema sério. Ao comentar o impasse em torno do projeto, que aguarda sanção com ou sem veto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Fazenda apontou, também, que, como as despesas obrigatórias terão de ser executadas mesmo sem estarem integralmente previstas na peça, certamente haverá impacto sobre a formulação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, que foi divulgada no período da tarde.

Veja Também

Com impasse no Orçamento, governo fixa meta de rombo de R$ 170 bilhões em 2022

Orçamento põe Bolsonaro sob risco de perder base no Congresso ou Guedes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Crise Econômica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados