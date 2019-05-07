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Percentual de famílias brasileiras endividadas cresce no país, diz CNC

A alta pode ser explicada pela continuidade do processo de recuperação das concessões de crédito e do consumo

Publicado em 

07 mai 2019 às 17:42

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 17:42

A parcela de inadimplentes - pessoas com contas ou dívidas em atraso - ficou em 23,9%. Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
O percentual de famílias brasileiras com dívidas, em atraso ou não, chegou a 62,7% do total, em abril deste ano. O dado, divulgado nesta terça-feira (07) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), é superior aos registrados em março deste ano (62,4%) e em abril de 2018 (60,2%).
Segundo o presidente da CNC, José Roberto Tadros, a alta no percentual de famílias com dívidas pode ser explicada pela continuidade do processo de recuperação das concessões de crédito e do consumo das famílias.
A parcela de inadimplentes, ou seja, de pessoas com contas ou dívidas em atraso, ficou em 23,9%, superior ao 23,4% de março deste ano mas inferior aos 25% de abril do ano passado.
As famílias que não têm condições de pagar as dívidas ou contas em atraso chegaram a 9,5% em abril deste ano, superior ao 9,4% de março, mas inferior aos 10,3% de abril de 2018.
> Quase 40% dos jovens já tiveram ou têm o nome sujo
 

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