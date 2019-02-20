PEC da Previdência abre caminho para criar carteira verde e amarela

PEC da reforma da Previdência abre caminho para criação da carteira verde e amarela Crédito: Eduardo Fachetti/Arquivo

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou que o governo estuda atrelar a opção pela carteira verde e amarela à entrada no sistema de capitalização, no qual o trabalhador financia sua própria aposentadoria. Essa proposta foi antecipada pela Folha de S.Paulo.

"Pode acontecer a vinculação [da capitalização] com a carteira verde e amarela. Quando vier a lei complementar, isso pode vir a acontecer, mas não está determinado", afirmou.