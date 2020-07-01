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Impactos economia

PDV da Petrobras teve 10 mil funcionários inscritos

Segundo o presidente da companhia, Roberto Castello Branco, a estatal será reduzida a 30 mil empregados já no ano que vem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 15:11

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 15:11

Sede da Petrobras no Espírito Santo. Prédio da estatal fica na Reta da Penha, em Vitória
Sede da Petrobras no Espírito Santo. Prédio da estatal fica na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A Petrobras será reduzida a 30 mil empregados já no ano que vem, avaliou nesta quarta-feira, 1º de julho, o presidente da companhia, Roberto Castello Branco. A redução conta com as 10 mil adesões ao Plano de Demissões Voluntárias (PDV) e com a venda de oito refinarias da estatal.
"Pretendemos trabalhar com 30 mil (empregados), de 45.400. Vamos para 35 mil com o PDV e com as vendas de refinarias chegaremos próximo a 30 mil. Vamos continuar a operar bem e ter custos mais baixos", afirmou o executivo em live promovida pelo Valor Econômico.
Segundo ele, duas mil pessoas já deixaram a companhia este ano.

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