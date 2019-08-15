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Eleições na Argentina

Paulo Guedes: "Se Kirchner quiser fechar Mercosul, Brasil deixa bloco"

Ministro da Economia minimizou os impactos da crise na Argentina e sua influência no Brasil

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 11:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2019 às 11:46
Guedes comentou sobre Mercosul Crédito: Gustavo Raniere/ASCOM/Ministério da Economia | Arquivo
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira (15) que, se o candidato da ex-presidente Cristina Kirchner vencer as eleições na Argentina e quiser fechar o Mercosul, atrapalhando o acordo com a União Europeia, o Brasil sairá do bloco. "E se a Kirchner quiser fechar (o Mercosul para acordos externos)? Se quiser fechar, a gente sai do Mercosul. E se quiser abrir? Então vou dizer: bem-vinda moça, senta aí", afirmou.
Nas eleições presidenciais da Argentina, Cristina Kirchner é a vice da chapa que tem como candidato Alberto Fernández, que venceu o atual presidente Mauricio Macri nas primárias, na semana passada. Fernández obteve 47,65% dos votos contra 32,08% de Macri,
> Com possível derrota de Macri, governo Bolsonaro estuda rever Mercosul
Ele minimizou ainda um agravamento da crise da Argentina e seu impacto para o Brasil. Segundo ele, a indústria automotiva só é tão afetada porque a economia brasileira é muito fechada. "Nosso foco é recuperar a nossa dinâmica de crescimento. Desde quando o país, para crescer, precisou da Argentina? Quem disse que esse é o modelo que a gente quer, queremos ter indústria competitiva", disse.
> Bolsonaro: RS pode virar Roraima se "esquerdalha" vencer na Argentina
PREVIDÊNCIA
Ao falar sobre a reforma da Previdência, Guedes afirmou que vai tentar, "mais para frente", passar um regime de capitalização no Congresso. Em relação à reforma tributária, afirmou que não haverá surpresas e que o governo garantirá previsibilidade. "Há previsibilidade, não tem susto, não tem surpresa. Não vem um imposto único e acabou tudo. Vamos pegando os impostos, simplificando, criando bases, tentando reduzir alíquotas", disse.

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