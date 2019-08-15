Paulo Guedes: "Se Kirchner quiser fechar Mercosul, Brasil deixa bloco"

Nas eleições presidenciais da Argentina, Cristina Kirchner é a vice da chapa que tem como candidato Alberto Fernández, que venceu o atual presidente Mauricio Macri nas primárias, na semana passada. Fernández obteve 47,65% dos votos contra 32,08% de Macri,

Ele minimizou ainda um agravamento da crise da Argentina e seu impacto para o Brasil. Segundo ele, a indústria automotiva só é tão afetada porque a economia brasileira é muito fechada. "Nosso foco é recuperar a nossa dinâmica de crescimento. Desde quando o país, para crescer, precisou da Argentina? Quem disse que esse é o modelo que a gente quer, queremos ter indústria competitiva", disse.