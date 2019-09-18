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Greve

Paralisação parcial de trabalhadores dos Correios é suspensa

Segundo a empresa, a decisão foi tomada por empregados em assembleias realizadas em todo o país

Publicado em 

18 set 2019 às 05:23

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 05:23

Trabalhadores dos Correios em manifestação no ES Crédito: Caíque Verli
A paralisação parcial dos Correios foi suspensa na noite desta terça-feira, 17, a partir das 22 horas. A decisão, segundo a empresa, foi tomada por empregados em assembleias realizadas pelo país em cumprimento a uma determinação do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
"Essa foi a condição para que os Correios aceitassem a proposta do TST de manter as cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019 até o dia 2 de outubro, data do julgamento do dissídio coletivo pelo colegiado do Tribunal", informou os Correios em nota.
> Em greve, trabalhadores dos Correios protestam no Centro de Vitória
De acordo com a empresa, foram tomadas medidas como o deslocamento de empregados administrativos para auxiliar na operação e a realização de mutirões nos fins de semana para que o fluxo postal seja regularizado o mais rápido possível. "As ações contingenciais continuarão a ser empregadas até que as entregas sejam normalizadas", de acordo com a estatal.
> Boleto não chegou? Saiba seus direitos com a greve dos Correios
Os empregados dos Correios que organizaram a paralisação no Espírito Santo foram procurados, mas ainda não responderam se a paralisação foi, de fato, suspensa.

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