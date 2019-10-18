Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • País vai terminar 2022 com menos de 10 milhões de desempregados
Jair Bolsonaro

País vai terminar 2022 com menos de 10 milhões de desempregados

Para o presidente, as portarias fazem parte de uma nova rodada de simplificação e redução das exigências às companhias em relação a normas de segurança e saúde no trabalho

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 08:33

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

18 out 2019 às 08:33
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Carolina Antunes/PR
Ao lado do empresário Luciano Hang, o presidente Bolsonaro disse, durante a transmissão semanal ao vivo no Facebook, que vai terminar o seu mandato em 2022 com "menos de 10 milhões de desempregados". "A ideia é diminuir ao máximo, mas temos que ser realistas. Vamos trabalhar nesse sentido por que o Brasil está recuperando a sua confiança."

Veja Também

Montar pequeno negócio é recomeço de vida profissional para desempregados

3,3 milhões de desempregados buscam trabalho há dois anos, diz IBGE

Sobre fiscalizações em empresas, Bolsonaro mencionou portarias da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, editadas no fim de setembro, que fazem parte de uma nova rodada de simplificação e redução das exigências às companhias em relação a normas de segurança e saúde no trabalho.
"Nós vamos confiar cada vez mais no homem, no cidadão na ponta da linha e ir tirando cada vez mais o Estado", afirmou o presidente, que citou os ingleses como exemplo: "Se eu não me engano a Inglaterra, há não sei quantas décadas atrás, tinha um trabalho de fiscalização muito grande. Ninguém ia pra frente. Tirou-se o poder dos fiscais e o país foi pra frente". Bolsonaro afirmou ainda que pretende manter a fiscalização em empresas, "mas se for com a sanha toda que ainda existe, atrapalha e afugenta quem quer investir e empreender no Brasil".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como Japão abandonou política pacifista e se opôs à China
Imagem de destaque
Trump cancela ida de enviados americanos ao Paquistão para negociaçōes com Irã
Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados