País vai terminar 2022 com menos de 10 milhões de desempregados

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Carolina Antunes/PR

Ao lado do empresário Luciano Hang, o presidente Bolsonaro disse, durante a transmissão semanal ao vivo no Facebook, que vai terminar o seu mandato em 2022 com "menos de 10 milhões de desempregados". "A ideia é diminuir ao máximo, mas temos que ser realistas. Vamos trabalhar nesse sentido por que o Brasil está recuperando a sua confiança."

Sobre fiscalizações em empresas, Bolsonaro mencionou portarias da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, editadas no fim de setembro, que fazem parte de uma nova rodada de simplificação e redução das exigências às companhias em relação a normas de segurança e saúde no trabalho.