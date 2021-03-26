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Nova rodada

Pagamento do auxílio emergencial começa em 4 ou 5 de abril, diz Bolsonaro

Governo federal vai pagar quatro parcelas do benefício, com valores entre R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil da família

Publicado em 25 de Março de 2021 às 21:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2021 às 21:51
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por ele será  possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (25) que os pagamentos da nova rodada do auxílio emergencial começarão na primeira semana de abril. Durante a transmissão de sua live semanal nas redes sociais, ele afirmou o créditos terão início no dia 4 ou 5  de abril. 
Neste ano, o governo federal vai pagar quatro parcelas do benefício, com valores entre R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil da família.
"O auxílio emergencial começa no início da semana que vem, dia 4 ou 5 [de abril]. São mais quatro parcelas do auxílio emergencial, que já é o maior programa social do mundo", disse Bolsonaro. 

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Ao mencionar o auxílio, o presidente voltou a criticar as medidas de isolamento e de distanciamento necessárias para diminuir o contágio pelo novo coronavírus. O Brasil tem batido sucessivos recordes de casos e mortes pela doença.
"[O benefício é] para atender exatamente aqueles que foram atingidos pela política do 'fique em casa', 'feche tudo'", declarou.
O presidente também confirmou  que o governo vai reeditar o Benefício Emergencial (BEm) para Preservação do Emprego e da Renda, que compensa parte da perda salarial dos trabalhadores que tiveram jornada reduzida ou contrato suspenso por causa da pandemia.

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