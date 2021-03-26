Pagamento do auxílio emergencial começa em 4 ou 5 de abril, diz Bolsonaro

Aplicativo Caixa Tem, por ele será possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (25) que os pagamentos da nova rodada do auxílio emergencial começarão na primeira semana de abril. Durante a transmissão de sua live semanal nas redes sociais, ele afirmou o créditos terão início no dia 4 ou 5 de abril.

Neste ano, o governo federal vai pagar quatro parcelas do benefício, com valores entre R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil da família.

"O auxílio emergencial começa no início da semana que vem, dia 4 ou 5 [de abril]. São mais quatro parcelas do auxílio emergencial, que já é o maior programa social do mundo", disse Bolsonaro.

Ao mencionar o auxílio, o presidente voltou a criticar as medidas de isolamento e de distanciamento necessárias para diminuir o contágio pelo novo coronavírus. O Brasil tem batido sucessivos recordes de casos e mortes pela doença.

"[O benefício é] para atender exatamente aqueles que foram atingidos pela política do 'fique em casa', 'feche tudo'", declarou.