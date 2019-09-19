Pagamento do abono salarial aos nascidos em setembro começa nesta quinta

A Caixa paga nesta quinta-feira (19) o abono salarial do PIS (Programa de Integração Social) para os trabalhadores nascidos em setembro com direito ao benefício. Para quem tem conta no banco, o depósito foi feito automaticamente na terça-feira (17).
No caso dos servidores públicos, o pagamento do abono salarial do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é feito pelo Banco do Brasil (BB). Receber o benefício este mês os cadastrados com final de inscrição 2. As informações são da Agência Brasil.
Tem direito ao abono as pessoas cadastradas no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos e ter trabalhado com carteira assinada em 2018 por, no mínimo, 30 dias, com remuneração salarial até dois salários mínimos, em média.
É preciso, também, que o empregador tenha informado corretamente os dados do trabalhador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais) de 2018, entregue ao governo federal.
O Abono Salarial estará disponível para saque até 30 de junho de 2020.