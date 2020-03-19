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Covid-19

Pacote contra impactos econômicos do coronavírus soma R$ 170 bilhões

Valor foi ampliado com a adoção de novas ações

Publicado em 19 de Março de 2020 às 08:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 08:19
Coronavírus tem provocado efeitos na saúde e na economia do mundo Crédito: Nikolaj Saevich
O pacote do Ministério da Economia para fazer frente aos impactos econômicos do coronavírus soma R$ 170 bilhões em medidas. Na segunda-feira, o ministro Paulo Guedes havia anunciado um conjunto de medidas que somavam R$ 147 bilhões.
O valor, no entanto, foi ampliado com a adoção de novas ações, como o auxílio de R$ 200 mensais que será pago a trabalhadores informais, que terão impacto de cerca de R$ 15 bilhões.
As medidas para a população mais vulnerável somam R$ 98,4 bilhões. Para a manutenção de empregos, R$ 59,4 bilhões. E para o combate à pandemia, R$ 11,8 bilhões

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