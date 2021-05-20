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Em seminário da indústria

Pacheco diz que Congresso não pode falhar e pede ousadia na reforma tributária

Em seminário na Confederação Nacional da Indústria, Pacheco disse a empresários que vai se reunir com Arthur Lira (PP-AL) para discutir os caminhos da reforma
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mai 2021 às 17:11

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 17:11

O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco
O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse na manhã desta quinta (20) que o Congresso não pode errar na análise da reforma tributária.
Em seminário na Confederação Nacional da Indústria, Pacheco disse a empresários que vai se reunir com Arthur Lira (PP-AL) nesta tarde para discutir os caminhos da reforma.
Pessoas presentes afirmaram que Pacheco falou em cautela, mas disse ser necessário ter ousadia para simplificar o sistema tributário do país.
O modelo de reforma está indefinido desde que Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, extinguiu a comissão que debatia o texto do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).
Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, Lira analisa seguir a vontade do governo federal e fatiar a reforma entre cinco relatores.
À Folha de S.Paulo, o 1º vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, disse que a proposta do governo é uma pizza de vento.​
Pacheco defendeu na CNI a utilização do relatório produzido pela comissão extinta por Lira e afirmou que a reforma não pode ser discutida em um ambiente de conflito.
No encontro, Pacheco acordou ainda a privatização da Eletrobras, aprovada na Câmara, e disse que vai designar um relator e que ela será analisada dentro do prazo.

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