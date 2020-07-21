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Longo prazo

Oxford Economics: Covid-19 terá forte impacto no comércio mundial

Para a Oxford Economics, tanto o avanço do comércio global quanto a expansão do comércio em relação ao PIB serão os mais fracos ao longo de uma década desde a Segunda Guerra Mundial

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 11:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 11:30
ATENÇÃO: Imagem cadastrada para a Especial de Economia - Coronavírus tem afetado as finanças de todo o mundo
Coronavírus tem afetado as finanças de todo o mundo Crédito: Etajoe/Shitterstock
A pandemia do novo coronavírus vai ter um significativo impacto adverso no comércio mundial no longo prazo, segundo avaliação do principal economista da Oxford Economics, Adam Slater. O crescimento global mais fraco vai atingir o comércio fortemente e a covid-19 poderá agravar algumas das atuais deficiências estruturais, ao reduzir as cadeias de suprimento e impulsionar o protecionismo, prevê Slater. Para a Oxford Economics, tanto o avanço do comércio global quanto a expansão do comércio em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) serão os mais fracos ao longo de uma década desde a Segunda Guerra Mundial.

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