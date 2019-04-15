Ovo de Páscoa de marca chega a custar mais que o dobro do artesanal

Geisi Callegari, 32 anos, é cake design e produz ovos de páscoa Crédito: Vitor Jubini

Está mais em conta comprar ovo de Páscoa artesanal do que os de marca. Já tradicional nesta época do ano, o produto é o queridinho de muitas crianças e adultos. A diferença de preço, entre a delícia de chocolate caseira e o comprada nos supermercados, pode chegar a 124,5%.

Para saber qual seria o mais barato, a reportagem do Gazeta Online pesquisou, na tarde desta-segunda-feira (15), os preços de ovos de Páscoa dos supermercados e dos produzidos artesanalmente.

Entre os produtos pesquisados no supermercado, o com melhor preço foi um ovo de chocolate de 170 gramas comercializado a R$ 22,90. Já o ovo caseiro mais em conta é um ovo de colher - composto por 250 gramas de chocolate e 250 gramas de recheio - que custa R$ 30.

Para chegar ao mais vantajoso, calculamos qual seria o preço de ambos se fossem comprados a quilo. Dessa forma, obtivemos R$ 134,70 o quilo para o industrializado e R$ 60 para o caseiro. Uma diferença de R$ 74,70 entre os produtos (124,5%).

Mesmo quando compararmos um ovo de marca de 575 gramas (R$ 59,90) com esse mesmo ovo artesanal de 500g (R$ 30), o não industrializado é mais barato, já que o quilo do primeiro sai a R$ 104,17.

Segundo a cake designer Geisi Callegari, 32 anos, dá para fazer um bom produto e manter um bom preço para os clientes. "As pessoas estão vendo que o artesanal é mais vantajoso e procurando por ele", comenta.

Ela produz ovo de colher recheado e com cobertura. Segundo Geisi, a delícia com a casca de chocolate de 250 gramas e mais aproximadamente 250 gramas de recheio é vendida a R$ 30. "Eu comecei a produzir ovos de Páscoa há cinco anos. No início, fabricava 50 unidades para esta época do ano. Neste ano já espero produzir cerca de 300", conta.

A confeiteira Elivânia Costa, 39 anos, explica que o valor do produto é calculado com base no custo dos materiais. "Coloco os gastos fixos e somo os com chocolate, recheios e embalagens, por exemplo. Também anoto a margem de lucro que preciso ter e, com base nesses valores, consigo chegar ao preço final do produto", explica.

No caso dela, um ovo de 250 gramas com recheio tradicional (brigadeiro ou prestígio) sai a R$ 27. Já se for um ovo gourmet fica em R$ 30 a unidade.

OVO DE COLHER

O ovo de colher se tornou um dos favoritos de quem gosta de chocolate. A confeiteira Gabrielle Berger Valter, 24 anos, há quatro anos começou a fabricar esse tipo de produto. "Percebi que as pessoas estavam procurando cada vez mais chocolate e recheio, em relação aos ovos vendidos nas lojas. Na minha primeira produção fiz cerca de 30 ovos. Já neste ano a intenção é chegar a produzir até 350 ovos", conta.

Gabrielle Berger Valter, 24 anos, é confeiteira e produz ovos de colher Crédito: Arquivo pessoal

Quem também apostou na Páscoa foi a internacionalista Rayane Miranda, 32 anos. Ela começou fazer ovos para a família e neste ano decidiu ir além e vender. "As pessoas me pediam para fizer e vender. Então, neste ano fiz um curso de ovos de chocolate e já estou produzindo uma média de 60 ovos para esta Páscoa", comenta.

FICOU MAIS CARO

De acordo com um levantamento nacional realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre),o preço médio dos ovos de Páscoa nos supermercados subiu 10,22% neste ano, em comparação com 2018.