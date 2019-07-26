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Zona Franca

‘Os congressistas nunca nos faltaram’

O superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, diz que os economistas que defendem a retirada dos benefícios fiscais à região na reforma tributária

Publicado em 

26 jul 2019 às 10:16

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 10:16

Congresso Crédito: Pedro França/Agência Senado
Um dos maiores apoiadores da campanha do presidente de Jair Bolsonaro na região amazônica, o superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes, diz que os economistas que defendem a retirada dos benefícios fiscais à região na reforma tributária, em tramitação na Câmara, "infelizmente" não conhecem a região. Coronel da reserva, ele recebeu a reportagem do Estado na véspera da visita do presidente à Suframa - evento que, na avaliação dele, ratifica a importância do modelo da Zona Franca.

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