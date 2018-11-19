Os 30 bairros que mais crescem no ES

O reaquecimento das vendas no mercado imobiliário tem impulsionado construtoras a procurarem áreas com potencial para receber empreendimentos residenciais ou mesmo comercial.

Pelo menos 30 bairros na Grande Vitória estão na mira dos empresários do setor. Algumas regiões são conhecidas pelo grande volume de projetos em construção. Mas existem empresas que estão na contramão das tendências. Localidades fora dos grandes eixos também despontam como destino dos lançamentos.

A reportagem fez um levantamento com empresários do setor de construção civil, que destacam os locais mais promissores para receberem novos investimentos de imóveis nos próximos meses, tanto na Grande Vitória quanto no interior do Estado. São áreas com boa infraestrutura e comércio, próximas de escolas, supermercados e de fácil acesso a grandes centros.

Em Vitória , por exemplo, fugindo dos bairros já saturados de imóveis e com falta de espaços para novas unidades, destacam-se Bento Ferreira  conhecido pelo grande número de casas, e a região do Parque Pedra da Cebola e Bairro República onde há alguns condomínios de casas.

Mercado imobiliário na Grande Vitória volta a se aquecer. Previsão é de novos lançamentos nos próximos meses Crédito: Marcelo Prest - GZ

A Capital tem algumas limitações e particularidades: a área é bem mais cara para se construir e há menos terrenos, o que acaba jogando os preços para cima, aumentando o custo das moradias, analisa o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon), Paulo Alexandre Baraona.

Baraona também ressalta que Vila Velha tem abocanhado, nos últimos anos, mais de 50% dos lançamentos na construção civil. Além das tradicionais regiões de Itaparica e Itapoã, há as unidades mais econômicas que se concentram em bairros no entorno da Rodovia do Sol, como Jockey de Itaparica, diz. Mas regiões do Centro, Ibes e Boa Vista também têm atraído empreendimentos.

Na Serra, de acordo com o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sandro Carlesso, a região do Contorno e bairros como Jacaraípe e Colina de Laranjeiras são locais que já recebem construções, mas possuem potencial para atrair ainda mais unidades residenciais.

Alguns consumidores buscam imóveis em regiões com mais estrutura. Mas existem pessoas que preferem ficar mais afastadas das áreas mais movimentadas. Querem sair da concentração urbana para alcançar uma maior qualidade de vida.

Cariacica, o bairro Alto Dona Augusta, de alto padrão, ainda tem grande procura das classes mais altas. Por outro lado, a Construtora Épura e a Imobiliária Universal, por exemplo, apostam em residências populares em Morada de Santa Fé. Já em Em, o bairro Alto Dona Augusta, de alto padrão, ainda tem grande procura das classes mais altas. Por outro lado, a Construtora Épura e a Imobiliária Universal, por exemplo, apostam em residências populares em Morada de Santa Fé. Já em Guarapari , a região de Nova Guarapari tem recebido diversos loteamentos novos.

Mas não é apenas a Grande Vitória que concentra os bairros mais visados pelas construtoras. O centro de Linhares está passando por um processo de verticalização, com a chegada de apartamentos onde antes só havia casas. Em Cachoeiro de Itapemirim, o bairro Gilberto Ferreira, um dos mais nobres, vive o mesmo fenômeno, salienta o diretor de Marketing da Lorenge, Erik Lorenzon.

Comércio e serviços atraem investimentos

Bairros do entorno de Campo Grande têm crescido e recebido investimentos Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

O que tem despertado a atenção de construtoras, imobiliárias e loteadoras para definirem os bairros que receberão novos investimentos passa pela localização, infraestrutura e serviços disponíveis nas proximidades, como presença de escolas, supermercados e centros comerciais.

Além disso, os empreendimentos se desenvolvem em locais com ruas asfaltadas, saneamento e iluminação pública já instalados.

Em Vila Velha, o diretor da Espaço Construtora, José Eduardo Kossatz, afirma que os bairros Santos Dumont e Boa Vista também estão na mira para novas construções, com destaque para imóveis do Minha Casa Minha Vida.

Trata-se de regiões que já têm infraestrutura, além de ter um preço menor, ideal para a instalação dessas moradias, que têm valor máximo de R$ 190 mil. Os bairros mais distantes da praia também contam com apartamentos de até R$ 250 mil.

A região do Jockey de Itaparica também está em ascensão, e se prepara pare receber um complexo de luxo. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, a faixa litorânea localizada em frente ao prédio está sendo cotada para ganhar um centro de vivência, com restaurantes e lojas.

Em Cariacica, o bairro Morada de Santa Fé também está recebendo moradias do Minha Casa Minha Vida. A região é estratégica, nos arredores do Terminal de Campo Grande e da Leste-Oeste, ligando a cidade a Vila Velha. A região também está se transformando em um eixo de negócios, recebendo investimentos de grandes empresas do ramo do comércio, além de estar perto de shopping e supermercados. Outros bairros próximos a Campo Grande também estão crescendo.

Na Serra, o gerente de vendas da Morar Construtora, Edgar Cabidelli, ressalta algumas características marcantes que justificam a escolha de alguns bairros para a instalação de empreendimentos residenciais: os critérios vão desde análises de densidade demográfica, acessos viários, linhas de ônibus, comércio e órgãos públicos por perto até opções de lazer já instaladas ou que ainda serão construídas, aponta.

Serra Sede, por exemplo, tem fácil acesso pela BR 101, e Jardim Limoeiro é muito bem estruturado, com padarias, farmácias, escolas e outros serviços.

Em Vitória, por exemplo, a inauguração do novo aeroporto na Adalberto Simão Nader fomentou ainda mais o desenvolvimento do Bairro República.

No Norte do Estado, o município de Jaguaré passa por um grande desenvolvimento na produção cafeeira, resultando no projeto do bairro Riviera, com saneamento, drenagem e rede elétrica. Em Colatina, o bairro Acampamento tem recebido importantes investimentos pelo fácil acesso ao Centro e pela proximidade da Rodovia ES 446.

Vila Velha

Jockey de Itaparica, Centro, Aribiri, Ibes, Santos Dumont, Boa Vista, Santa Inês e em bairros cortados pela Rodovia do Sol, como Barra do Jucu.

Vitória

Bento Ferreira e Região do Parque Pedra da Cebola e Bairro República.

Viana

Vila Bethânia e Marcílio de Noronha (que deve ganhar um mall nos próximos meses, às margens da BR 101).

Serra

Serra Sede, Jacaraípe, Manguinhos, Jardim Limoeiro, Colina de Laranjeiras e região

do Contorno.

Cariacica

Morada de Santa Fé (está recebendo imóveis populares). Local fica próximo do Terminal de Campo Grande e da Rodovia ES 447, que liga Cariacica a Vila Velha, além de Padre Gabriel, Porto de Santana, Itacibá, Alto Dona Augusta e Vera Cruz.

Cachoeiro de Itapemirim

Gilberto Machado (bairro nobre tradicionalmente de casas, que começa a receber mais edifícios).

Linhares

Centro (imóveis verticais) e Três Barras.

Colatina

Acampamento (conhecido como Luiz Iglesias, próximo à ES 446).

Jaguaré

Riviera (bairro planejado para atender demanda da indústria cafeeira).

Guarapari