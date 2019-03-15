O sentimento de Casagrande sobre a concessão do Aeroporto de Vitória

Área de check-in do novo aeroporto de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), avaliou o desfecho do leilão do Aeroporto de Vitória, que agora passará a ser administrado pela empresa suíca Zurich Airport, assim como o aeroporto de Macaé. Nesta sexta-feira (15), a empresa arrematou os dois aeroportos pela quantia de R$ 437 milhões à vista. Boas expectativas e, ao mesmo tempo, preocupação. Assim o governador do, Renato(PSB), avaliou o desfecho do leilão do Aeroporto de Vitória, que agora passará a ser administrado pela empresa suíca Zurich Airport, assim como o aeroporto de Macaé. Nesta sexta-feira (15), a empresa arrematou os dois aeroportos pela quantia de R$ 437 milhões à vista.

Aeroporto de Vitória atualmente é administrado pela Infraero, que pertence ao governo federal. Casagrande não atendeu diretamente à imprensa, mas por meio de um áudio afirmou que considera fundamental que haja uma intensificação do trabalho da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a partir da privatização. Oatualmente é administrado pela Infraero, que pertence ao governo federal.

“Temos boas expectativas, mas também preocupações. A agência reguladora deve atuar firmemente para cuidar dos interesses de quem usa o aeroporto”, pontuou o governador, sem dar mais informações sobre os motivos que levam à sua preocupação.

DESENVOLVIMENTO

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, fala sobre as concessões dos aeroportos Crédito: Helio Filho/Secom-ES

Por outro lado, o governador enfatizou a grande expectativa em torno da nova administração, que poderá fazer novos investimentos. “Temos perspectivas de mais voos de Vitória para outras regiões do país e para fora do país. A Zurich já opera em Santa Catarina, Florianópolis, Confins e no aeroporto da Suíça, o que poderá ajudar na busca de ligações diretas de Vitória para a Europa”, disse Casagrande.