Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • O sentimento de Casagrande sobre a concessão do Aeroporto de Vitória
Leilão

O sentimento de Casagrande sobre a concessão do Aeroporto de Vitória

"Boas expectativas, mas também preocupações", reforça o governador do Espírito Santo

Publicado em 15 de Março de 2019 às 19:13

Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

15 mar 2019 às 19:13
Área de check-in do novo aeroporto de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Boas expectativas e, ao mesmo tempo, preocupação. Assim o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), avaliou o desfecho do leilão do Aeroporto de Vitória, que agora passará a ser administrado pela empresa suíca Zurich Airport, assim como o aeroporto de Macaé. Nesta sexta-feira (15), a empresa arrematou os dois aeroportos pela quantia de R$ 437 milhões à vista.
Casagrande não atendeu diretamente à imprensa, mas por meio de um áudio afirmou que considera fundamental que haja uma intensificação do trabalho da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a partir da privatização. O Aeroporto de Vitória atualmente é administrado pela Infraero, que pertence ao governo federal.
> Empresa que arrematou Aeroporto de Vitória opera 7 terminais no mundo
“Temos boas expectativas, mas também preocupações. A agência reguladora deve atuar firmemente para cuidar dos interesses de quem usa o aeroporto”, pontuou o governador, sem dar mais informações sobre os motivos que levam à sua preocupação.
DESENVOLVIMENTO
Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, fala sobre as concessões dos aeroportos Crédito: Helio Filho/Secom-ES
Por outro lado, o governador enfatizou a grande expectativa em torno da nova administração, que poderá fazer novos investimentos. “Temos perspectivas de mais voos de Vitória para outras regiões do país e para fora do país. A Zurich já opera em Santa Catarina, Florianópolis, Confins e no aeroporto da Suíça, o que poderá ajudar na busca de ligações diretas de Vitória para a Europa”, disse Casagrande.
Casagrande também lembrou que não há prazo para a ampliação ser iniciada, mas destacou que a Infraero já havia anunciado voos diretos de Vitória para a Argentina a partir do segundo semestre. “O Espírito Santo pode ser uma boa ligação entre o Sul e o Nordeste, daqui para a Região Central. O Estado é muito bem localizado”, acrescentou o socialista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aeroporto aeroporto de vitória leilão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados