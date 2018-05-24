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Combustíveis

'O governo está acéfalo', diz vice-presidente do Senado sobre crise

Cássio Cunha Lima afirmou que governo está 'derretendo' e que, caso o presidente da estatal não reajuste os valores dos combustíveis, deverá pedir demissão

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 17:58
Peso dos impostos sobre os combustíveis ficará maior Crédito: Adneison Severiano/G1 AM
Em um discurso inflamado no plenário, o primeiro vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) fez pesadas críticas à condução do presidente Michel Temer da crise provocada pela greve dos caminhoneiros, em função da política de reajustes dos combustíveis da Petrobras. O tucano disse que o governo está "derretendo" e cobrou uma posição urgente de Temer para demitir o presidente da empresa, Pedro Parente, que resiste em alterar a política de preços dos combustíveis da companhia.
"O governo está acéfalo, derretendo, e vivemos uma crise sem precedentes que não pode entrar pelo final de semana a dentro. Ou o senhor Pedro Parente aceita rever a política de reajustes dos combustíveis, ou pede demissão ou é demitido. E isso tem que ser para ontem. A Petrobras não é maior que o Brasil", cobrou Cássio Cunha Lima.
Pedindo ainda uma reforma tributária para urgente, Cunha Lima disse ser insustentável a política de fazer reajustes diários. Ele reclamou que Temer e o ministro das Minas e Energia, Moreira Franco, não se dispuseram a dar um telefonema para os senadores para buscar uma saída para a crise.
"Não há como ter previsibilidade, sobretudo num país continental como o Brasil. E se o presidente da Petrobras insiste em manter essa politica, que o presidente da República exerça a sua autoridade, se é que ainda tem alguma autoridade, e demita o presidente da Petrobras", repetiu, protestando contra a arrogância com que o presidente da Petrobras trata o país não pode ser aceita.
Em reação a Cunha Lima, o senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) disse que a responsabilidade da crise é também do Congresso.
"O Congresso Nacional também falhou. Essa reforma tributária depende de nós", disse Ataídes.
A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman (PT-PR), discursou e disse que de novo o Congresso pode dar o remédio errado para solucionar a crise dos combustíveis, já que a retirada da Cide e ICMS pode impactar negativamente estados e municípios. A petista disse que Parente está "louco".
"Dizer que a crise da Petrobras foi provocada pela corrupção? Tem que ser investigado sim, mas o impacto da corrupção é de R$6 bilhões e o faturamento anual da empresa é de R$500 bilhões. O problema é de gestão na política de paridade de preços. Estão cometendo crime de lesa pátria", discursou Gleisi, apelando que a reforma tributária não seja aprovada no calor da crise.
O senador Jorge Viana (PT-AC) apresentou requerimento para convocar Pedro Parente, o ministro Moreira Franco e representantes dos caminhoneiros para serem ouvidos em uma comissão do Senado.

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