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A pedido do presidente

Novo presidente da Caixa diz que Lula pediu bons vice-presidentes

Carlos Vieira também disse que recebeu a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que essas indicações sigam um processo em que prevaleça a "governança" e os "bons profissionais".
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 nov 2023 às 13:06

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 13:06

O presidente indicado para a Caixa Econômica Federal, o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes, afirmou que as indicações para as vice-presidências do banco, alvos de disputa pelo centrão, são um "processo dinâmico" e evitou dar mais detalhes sobre a situação atual.
A indicação de Carlos Vieira vem do presidente da Câmara, deputado Arthur Maia (PP-AL)
A indicação de Carlos Vieira vem do presidente da Câmara, deputado Arthur Maia (PP-AL) Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado)
Vieira acompanhou uma reunião do ministro da Educação, Camilo Santana, com Lula para tratar da renegociação das dívidas do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).
Após o encontro, ele disse a jornalistas que a sua posse está marcada para a próxima quarta-feira (8), em uma cerimônia no Palácio do Planalto.
"Vamos fazer a coisa da melhor forma possível. Temos orientações do presidente Lula para a gente fazer com que se prevaleça a governança, os bons profissionais. Minha origem é lá [na Caixa Econômica Federal], fiz toda a trajetória que um executivo poderia fazer na Caixa. Estou honrado para essa função. A vida é dinâmica", afirmou.
Carlos Vieira é indicado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Em entrevista à Folha de S.Paulo, em setembro, Lira disse que a presidência da Caixa "faz parte do acordo com os partidos".
O presidente da Câmara se referia ao acordo para a entrada do centrão no governo, que resultou no ingresso dos novos ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e André Fufuca (Esporte).
Questionado na mesma entrevista se a indicação para a Caixa era uma porteira fechada, com todas as 12 vice-presidências do banco, Lira apenas respondeu que "esse foi o acordo".
Na quarta-feira (25), Lula demitiu a então presidente da Caixa, Rita Serrano, para abrir espaço para o indicado de Lira.
No mesmo dia ele indicou Carlos Vieira para o posto.
"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje com a presidenta da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, e agradeceu seu trabalho e dedicação no exercício do cargo", disse a nota do Palácio do Planalto, sem mencionar a palavra demissão.
A nota diz ainda que Serrano cumpriu missão importante, "com a valorização do corpo de funcionários e retomada do papel do banco em diversas políticas sociais, ao mesmo tempo aumentando sua eficiência e rentabilidade, ampliando os financiamentos para habitação, infraestrutura e agronegócio".

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