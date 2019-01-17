Nova pista do Aeroporto de Vitória completa uma semana de interdição

Pista do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Internauta

Quem foi nos últimos dias à Praia de Camburi na esperança de registrar aviões chegando ou saindo do Aeroporto de Vitória voltou para a casa frustrado. Isso porque a nova pista, com aproximação pelo mar, está fechada para operações de pousos e decolagens há uma semana e a grande maioria dos voos estão pousando na pista antiga.

A interdição foi feita pela Infraero na quinta-feira passada (10), para a instalação de um equipamento que permitirá que aviões pousem na nova pista também pela cabeceira 20, com aproximação pela região do Mestre Álvaro. O Aeroporto de Vitória, após a ampliação concluída em março do ano passado, é um dos poucos do país a ter duas pistas.

O chamado PAPI (Precision Aprroach Path Indicator, pela sigla em inglês), é um equipamento de auxílio visual ao pouso. Será o segundo aparelho desse que a nova pista do Eurico Salles irá ganhar e o quarto de todo o complexo. As duas cabeceiras da pista antiga (06 e 24) já contavam com um PAPI cada. Já a nova já possui um em operação na cabeceira 02, próxima a Praia de Camburi.

Sem esse equipamento instalado e homologado, a cabeceira não pode receber operações de pouso, apenas de decolagem. Ele funciona como um indicador visual que cria um "rampa" de aproximação virtual para facilitar o pouso de aeronaves de maior porte.

A nova pista do aeroporto, que é 308 metros maior que a antiga, opera decolagens de aeronaves de grande porte desde a inauguração, em março. Já os pousos, justamente em função da falta de homologação do PAPI, só foram liberados em novembro e apenas para a cabeceira 02, o que fez a aproximação de aviões se tornar uma atração na Praia de Camburi. Com o equipamento também na outra ponta, a capacidade de operação de voos será elevada.

Liberação e homologação

De acordo com a Infraero, o fechamento da nova estrutura não impactou as operações no Aeroporto de Vitória, uma vez que a antiga tem todas as condições para receber voos. A previsão da estatal que é a pista seja liberada por volta das 18h desta quinta-feira (17).