Nova fábrica de calçados em Colatina deve gerar mil empregos

Fachada da fábrica de calçados Zenglein, em Novo Hamburgo (RS). Nova unidade será instalada em Colatina Crédito: Divulgação

Espírito Santo foi escolhido como segunda casa de uma fábrica gaúcha de calçados. Com matriz em Novo Hamburgo (RS), a Zenglein confirmou a vinda para o Estado – especificamente para Colatina, na região Noroeste – e deve começar as operações em julho. Inicialmente, por causa do limite físico do prédio que deve ser locado, a empresa absorverá 150 trabalhadores. foi escolhido como segunda casa de uma fábrica gaúcha de calçados. Com matriz em Novo Hamburgo (RS), a Zenglein confirmou a vinda para o Estado – especificamente para, na região– e deve começar as operações em julho. Inicialmente, por causa do limite físico do prédio que deve ser locado, a empresa absorverá 150 trabalhadores.

Ao todo, no entanto, a indústria pretende criar mil empregos diretos até o próximo ano, quando deve ficar pronta a nova e própria estrutura na cidade. Para recrutar a mão de obra, a marca estruturou junto à Prefeitura de Colatina e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) um formato de pré-seleção, que deve entrar em funcionamento entre maio e junho.

Para aqueles que têm interesse nas vagas, a gerente de contabilidade Rejane Thomas pede calma. “Fomos surpreendidos com muitos e-mails e currículos, mas não adianta mandar por enquanto. Como temos nossas outras unidades, vai gerar confusão. Orientamos que as pessoas aguardem a divulgação pela administração municipal, que já sabe o perfil que precisaremos”, explicou.

Norte e Noroeste. Nesta terça-feira (2), a empresa protocolou o projeto por meio do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (INVEST-ES); e aguarda, desde então, a aprovação e o retorno do governo estadual para prosseguir com a instalação em Colatina. A escolha da cidade veio depois de visitar outros três municípios das regiõese Noroeste.

Para a secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico de Colatina, Kátia Caliari, a já consolidada confecção de vestuário local colaborou para a preferência. “O setor agrega valor para a vinda dessa empresa. Além de sermos um polo convergente na região e termos mão de obra disponível e qualificada”, opina.