No Fórum, Bolsonaro só teve assunto para 15 minutos

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR DAVOS

O presidente Jair Bolsonaro foi um campeão de brevidade em sua apresentação no Fórum Econômico Mundial. Quinze minutos bastaram para seu discurso e para a entrevista realizada pelo fundador e presidente do Fórum, professor Klaus Schwab. Foram suficientes para apresentar seu governo como livre de ideologias, formado de pessoas qualificadas, comprometido com a moralidade, a abertura comercial, a segurança, a preservação do ambiente, reformas estruturais e promoção do crescimento e, enfim, guiado pelo lema “Deus acima de tudo”. Sem menção direta no discurso, a reforma da Previdência só foi citada de forma explícita na resposta a uma pergunta de Schwab. Prevista inicialmente para 45 minutos, a sessão foi reduzida para 30, na atualização do programa, e acabou durando apenas 15.

Bolsonaro discursou entre um desastre natural e um pronunciamento do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, um dos principais auxiliares do presidente Donald Trump , apontado como esperança do Ocidente pelo chanceler brasileiro Ernesto Araújo

Cinco milhões de toneladas de gelo desabaram diante do público pouco antes de entrar no palco o presidente o presidente brasileiro. O desabamento de uma geleira de um quilômetro de comprimento, com altura de um arranha-céu, foi mostrado em video, no fim da sessão de homenagem ao naturalista e ambientalista britânico Sir David Attenborough, premiado pelo Fórum na seção dos Crystal Awards.

O desmoronamento no Ártico foi mostrado como ilustração do aquecimento do globo, tese rejeitada por autoridades brasileiras como parte de um embuste internacional. Mas o presidente Bolsonaro afirmou o compromisso de seu governo com a preservação ambiental e citou a agropecuária brasileira como atividade respeitadora da natureza. É missão de seu governo, explicou, avançar na compatibilização da defesa do ambiente e da biodiversidade com o necessário desenvolvimento econômico. A agricultura, lembrou, usa apenas 9% do território nacional e a pecuária ocupa menos de 20%.

O presidente afirmou ter tomado posse numa situação de “profunda crise ética, moral e econômica”. Prometeu moralidade e citou o ministro da Justiça, Sérgio Moro , como “o homem certo” para o combate à corrupção. Afirmou dispor de credibilidade para realizar o programa de reformas esperadas pelo mundo,

Anunciou uma agenda de promoção do crescimento, com redução da acarga tributária, simplificação de normas e facilitação da vida de quem deseja empreender, produzir e gerar empregos. Essa passagem,com o recado mais explícito aos investidores esfrangeiros, foi completada com a promessa de trabalhar pela estabilidade macroeconômica , com privatização, respeito a contratos e abeertura da economia. As mudanças, profetizou, colocarão o Pais entre os 50 melhores para fazer negócios.

Mencionou o plano de ingressar na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o compromisso de trabalhar pela reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC). Ao mencionar o objetivo de eliminar “as práticas desleais de comércio, repetiu, sem citar nomes, o argumento normalmente usado pelo presidente Donald Trump em seus ataques à política comercial chinesa.

O presidente Bolsonaro prometeu trabalhar pelo resgate dos valores brasileiros e pela defesa dos restauração dos “verdadeiros direitos humanos, exemplificados com os direitos à vida e à propriedade privada.

Uma novidade foi a menção à necessidade de preparar a juventude para a quarta revolução industrial, um tema normalmente ignorado pelo ministro da Educação, mais preocupado com assuntos como a influência marxista e a discussão de questões de gênero nas escolas.

“Temos o compromisso de mudar a história”, disse presidente. “Pela primeira vez no Brasil, acrescentou, “um presidente montou uma equipe de ministros qualificados”. Entendida literalmente, essa declaração apresenta o ministro da Economia, Paulo Guedes, como o primeiro qualificado para sua função, muito acima, portanto, de figuras como Roberto Campos, Otávio Bulhões, Delfim Netto, Mário Henrique Simonsen e Pedro Malan, para citar só algumas figuras de boa reputação acadêmica e técnica. Pelo mesmo critério, o chanceler Ernesto Araújo, conhecido por apontar Donald Trump como esperança do Ocidente, desbanca até o barão do Rio Branco.