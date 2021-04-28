AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Negociações para adiar aumento de 39% no preço do gás fracassam
Prepare o bolso

Negociações para adiar aumento de 39% no preço do gás fracassam

Reajuste aplicado pela Petrobras começa a valer a partir do sábado (1°) afetando todos os consumidores de gás encanado no país

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 19:52

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 abr 2021 às 19:52
Dutos de distribuição de gás natural: ES Gás vai assumir distribuição no Estado
Dutos de distribuição de gás natural Crédito: Divulgação | Agência Petrobras
As negociações entre o Ministério de Minas e Energia (MME) e outros elos da cadeia do gás natural para encontrar meios de postergar a alta de 39% no preço da molécula fracassaram, e o reajuste tende a ser implementado a partir de 1º de maio. Participaram das conversas a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), a Petrobras e representantes das transportadoras de gás canalizado.
A principal alternativa colocada à mesa para solucionar o problema no curto prazo foi o adiamento do reajuste para evitar que ele entrasse em vigor em meio à pior fase da pandemia do novo coronavírus, postergando os efeitos sobre a indústria, comércio e consumidores residenciais, que já têm sentido no bolso a escalada da inflação.
Foi justamente essa proposta que fracassou, segundo apurou o Broadcast Energia (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), uma vez que as proprietárias dos gasodutos não desistiram de receber já a parte que cabe a elas no reajuste.

Veja Também

Gás barato fica na promessa e preço sobe em vez de cair 40%. Entenda

"Para isso (a postergação) acontecer, precisaria haver alinhamento com todos os agentes do setor, o que não aconteceu", explicou diretor de Estratégia e Mercado da Abegás, Marcelo Mendonça.
Outras propostas foram colocadas em discussão, visando mitigar impactos no preço do gás natural no médio prazo, entre elas a criação de uma "conta-corrente" para amortizar a alta de preços; acelerar a implementação do mecanismo que estabelece que todos os produtores sejam obrigados a disponibilizar sua produção para o mercado, possibilitando que os consumidores livres, comercializadores e distribuidoras estaduais tenham outras fontes de aquisição e um leilão de oferta de gás natural para entrega em cinco anos, aberto para consumidores livres, comercializadores e distribuidoras estaduais.
Segundo Mendonça, embora o encaminhamento das reuniões sugira que o reajuste de 39% será aplicado, a entidade continuará negociando com os órgãos reguladores para tentar aplicar medidas que no médio prazo aumentem a concorrência no mercado de gás e funcionem como mitigadoras de aumento de custos. "Qualquer aumento de preço reduz competitividade do gás e estimula grandes indústrias a procurarem combustíveis alternativos", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Petrobras Gás Natural Petróleo e gás
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após quase um mês de interrompimento, a casa do cantor da MPB volta a estar disponivel ao público
Casa da Cultura Roberto Carlos volta a receber o público em Cachoeiro após obras de revitalização
Senador Flávio Bolsonaro durante sessão no Senado
TariFlávio: taxa de 25% dos EUA vira municão do PT contra Flávio Bolsonaro
Imagem de destaque
Após tarifaço, EUA negam querer acabar com o Pix

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados