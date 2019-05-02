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195,13 pontos

Índice de Commodities do Banco Central sobe 1,53% em abril

A alta do IC-Br na margem em abril foi resultado do avanço dos três segmentos que compõem o indicador: Agropecuária (+1,23%), Metal (+0,18%) e Energia (+3,56%)

Publicado em 

02 mai 2019 às 18:20

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 18:20

Em Agropecuária, estão incluídos óleo de soja, carne de boi, trigo, açúcar, milho, café, arroz, carne de porco, suco de laranja e cacau Crédito: Reprodução
O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) subiu 1,53% em abril em relação a março, informou a instituição. O indicador passou de 192,19 pontos para 195,13 pontos.
Para efeito de comparação, o BC também divulga no documento o indicador internacional de commodities, o CRB, que avançou 2,70% na mesma relação mensal.
A alta do IC-Br na margem em abril foi resultado do avanço dos três segmentos que compõem o indicador: Agropecuária (+1,23%), Metal (+0,18%) e Energia (+3,56%).
Em Agropecuária, estão incluídos óleo de soja, carne de boi, trigo, açúcar, milho, café, arroz, carne de porco, suco de laranja e cacau. Já o segmento de Metal reúne alumínio, minério de ferro, cobre, estanho, zinco, chumbo, níquel, ouro e prata. Em Energia, estão inclusos os preços de petróleo brent, gás natural e carvão.
No acumulado do ano até abril, o IC-Br exibe alta de 0,72%, com Agropecuária em baixa de 1,22%, Metal com avanço de 5,05% e Energia com aumento de 3,24%. O CRB no período subiu 2,91%.
Em 12 meses até abril, o indicador do BC mostra elevação de 10,97%, com Agropecuária em alta de 14,34%, Metal com avanço de 4,64% e Energia com alta de 8,17%. CRB do mesmo período subiu 10,04%.

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