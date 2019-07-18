Carro do DML ao lado de navio atracado em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória

O navio mercante "AP DUBRAVA", de bandeira das Ilhas Marshall, foi obrigado a entrar na Baia de Vitória para fazer uma parada não programada. A embarcação, que atracou às 17h45 desta quinta-feira (18), vai ficar por três dias no berço 101 do Cais Comercial de Vitória, onde será periciado.

Por volta das 20 horas, os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal de Vitória, onde passarão por necropsia para identificar a causa da morte.

Your browser does not support the audio element. Navio onde dois tripulantes morreram ficará atracado por três dias no ES

quatro homens inalaram gás tóxico no porão da embarcação, uma quinto trabalhador ficou em estado de choque. O acidente aconteceu enquanto a embarcação estava em águas internacionais, na altura da costa capixaba, no final da tarde da última quarta-feira (17). Dois deles morreram e outros três foram resgatados pela Marinha do Brasil e estão internados em hospitais da Grande Vitória. A suspeita é de queno porão da embarcação, uma quinto trabalhador ficou em estado de choque. O acidente aconteceu enquanto a embarcação estava em águas internacionais, na altura da costa capixaba, no final da tarde da última quarta-feira (17). Dois deles morreram e outros três foram resgatados pela Marinha do Brasil e estão

Navio onde dois morreram ficará atracado por três dias no ES Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória

De acordo com a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), o navio ficará no local até que a tripulação se recupere.

"Como a embarcação estava em águas internacionais, a cerca de 300 quilômetros da costa do Espírito Santo quando ocorreu o incidente, o comandante foi orientado a se aproximar do litoral, para possibilitar o resgate por helicóptero. O pedido foi atendido e o navio chegou a cerca de 100km da costa. No final da madrugada desta quinta-feira (18) foi iniciado o resgate", explicou a Codesa em nota.

O navio saiu da Argentina no dia 9 de julho carregado de malte em direção à Las Palmas, um território da Espanha localizado nas Ilhas Canárias.

ESTADO DE SAÚDE DOS TRIPULANTES

Resgate de tripulantes de navio na costa do Espírito Santo Crédito: Bernardo Coutinho