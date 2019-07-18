Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Navio onde dois tripulantes morreram ficará atracado por três dias no ES
Acidente em alto-mar

Navio onde dois tripulantes morreram ficará atracado por três dias no ES

De acordo com a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), o navio já atracou no Porto de Vitória e ficará no local até que a tripulação se recupere.
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

18 jul 2019 às 20:39

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 20:39

Carro do DML ao lado de navio atracado em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória
O navio mercante "AP DUBRAVA", de bandeira das Ilhas Marshall, foi obrigado a entrar na Baia de Vitória para fazer uma parada não programada. A embarcação, que atracou às 17h45 desta quinta-feira (18), vai ficar por três dias no berço 101 do Cais Comercial de Vitória, onde será periciado.
Por volta das 20 horas, os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal de Vitória, onde passarão por necropsia para identificar a causa da morte.
Navio onde dois tripulantes morreram ficará atracado por três dias no ES
A suspeita é de que quatro homens inalaram gás tóxico no porão da embarcação, uma quinto trabalhador ficou em estado de choque. O acidente aconteceu enquanto a embarcação estava em águas internacionais, na altura da costa capixaba, no final da tarde da última quarta-feira (17). Dois deles morreram e outros três foram resgatados pela Marinha do Brasil e estão internados em hospitais da Grande Vitória.
Navio onde dois morreram ficará atracado por três dias no ES Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória
De acordo com a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), o navio ficará no local até que a  tripulação se recupere.
"Como a embarcação estava em águas internacionais, a cerca de 300 quilômetros da costa do Espírito Santo quando ocorreu o incidente, o comandante foi orientado a se aproximar do litoral, para possibilitar o resgate por helicóptero. O pedido foi atendido e o navio chegou a cerca de 100km da costa. No final da madrugada desta quinta-feira (18) foi iniciado o resgate", explicou a Codesa em nota.
O navio saiu da Argentina no dia 9 de julho carregado de malte em direção à Las Palmas, um território da Espanha localizado nas Ilhas Canárias.
>Linha do tempo mostra acidentes em navios e plataformas no ES
ESTADO DE SAÚDE DOS TRIPULANTES
Resgate de tripulantes de navio na costa do Espírito Santo Crédito: Bernardo Coutinho
Dois tripulantes com quadro clínico de inalação de monóxido de carbono estão no Meridional Praia da Costa, em Vila Velha. Eles estão estáveis, conscientes, na UTI, fazendo oxigenoterapia e sessões de hiperbárica. Já o terceiro tripulante, que com o estresse da situação também passou mal, está internado no Hospital Meridional, em Cariacica. Ele teve a suspeita de AVC descartada após exames e segue estável e consciente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados