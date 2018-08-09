Não era o melhor para o Brasil, diz ministra sobre aumento salarial

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, lamentou a decisão do tribunal que , por 7 x 4 votos, aprovou proposta de aumento de 16,38% para os ministros e, a partir daí, para todos os juízes do país. Sem citar explicitamente o aumento autoconcedido pelos colegas de tribunal, a ministra que o resultado não foi bom para o Brasil.

O aumento, se aprovado pelo Congresso Nacional, deve ter impacto de quase R$ 1 bilhão por ano sobre os cofres públicos. A decisão do STF, que beneficia também procuradores e promotores, pode ter efeito cascata e incentivar outras categorias do serviço público a cobrar aumento do governo federal.

— Ontem perdi. Hoje provavelmente perco de novo. Mas não queria estar do lado dos vencedores. Continuo convencida de que o que venceu não era o melhor para o Brasil — afirmou a presidente do STF.

Cármen Lúcia falou sobre o assunto durante o seminário " Os Direitos humanos, os 30 anos da Constituição Federal e os 70 anos Declarações Americana e Universal", no Centro Universitário de Brasília (CEUB).

Depois de apontar uma série de conquistas históricas desde a ditadura, a ministra ressaltou a importância de se lutar por direitos, mesmo diante de eventuais derrotas, como a que teria acontecido na sessão administrativa de ontem do STF. Cármen Lúcia foi um dos quatro votos contrários a autoconcessão do aumento salarial.

— Luto apenas para mostrar que muitas vezes lutamos e não ganhamos. Mas o objetivo é lutar pelo Brasil e conviver com o diferente, com aqueles que muitas vezes vencem, faz parte da democracia — disse.